FC Nantes Mercato : Franck Kita justifie le choix Kombouaré

Antoine Kombouaré a été nommé entraîneur du FC Nantes à la place de Raymond Domenech limogé, mercredi soir. Le nouveau coach des Canaris a été présenté en conférence de presse, ce jeudi. Présent aux côtés du technicien kanak, Franck Kita, Directeur général délégué, a justifié le changement rapide à la tête du club nantais.

FC Nantes : Kita, « l’échec est comptable, il fallait réagir »

C’est bien Antoine Kombouaré qui sera sur le banc de touche du FC Nantes, dimanche (15h), face au Angers SCO, lors de la 25e journée de Ligue 1. Il a été nommé tard dans la nuit de mercredi à jeudi, pour succéder à Raymond Domenech viré pendant le match des Canaris en 32e de finale de la coupe de France contre le RC Lens (2-4). Lors de la présentation du nouvel entraîneur du FCN à al presse, ce jeudi, Franck Kita a donné les raisons qui ont contraint le club 7 fois de champion de France à opérer ce changement. « L’échec est comptable, il n’y a pas eu de victoires ces derniers temps. Il fallait réagir, on ne l’a pas fait de gaieté de coeur. Le plus important, c'est de garder le FC Nantes en Ligue 1 », a-t-il justifié face aux médias.

Les raisons du fiasco de Domenech

Le dirigeant du FC Nantes « pense que la greffe n’a pas pris » avec Raymond Domenech. « À partir de là, il faut savoir accepter ses erreurs. Et il faut réagir vite, parce qu’il ne reste pas assez de matchs, même s’il en reste suffisamment pour se maintenir », a-t-il indiqué. En engageant l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, le Kita espérait remettre leur équipe dans le bon sens. Finalement, c’est l’effet inverse qui s’est produit. « Nous sommes là au quotidien, on voit les résultats, on voit tout ce qui se passe. Je sais tout ce que cela a produit lorsqu’on avait signé Raymond Domenech. Mais peu importe, les coulisses font que les choses ne se sont pas passées comme on l’espérait. Et les résultats le témoignent », a constaté le Directeur général délégué du Football Club de Nantes.

« Kombouaré a le profil parfait pour cette mission »

La direction des Jaune et vert a donc « décidé de réagir » et elle assure avoir « fait le bon choix » en signant Antoine Kombouaré. « Nous pensons qu’Antoine a le profil parfait pour répondre présent à cette mission de maintien », a conclu le fils du président Waldemar Kita. Troisième entraîneur du FC Nantes cette saison, Antoine Kombouaré se réjouit de revenir au sein de son premier club dans le monde professionnel. « Il faut un nouveau départ, une nouvelle dynamique, ça passe obligatoirement avec un nouveau staff, avec un nouveau discours, une nouvelle méthode de travail », a déclaré Antoine Kombouaré, débarqué avec son propre staff. « Je viens avec Yves Bertucci, Michel Dufour, le préparateur physique, et Willy Grondin, qui restera l'entraîneur des gardiens. Je travaille pour prendre quelqu'un d'autre avec moi », a annoncé le nouveau patron du banc de touche du FCN.













