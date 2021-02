Liverpool : Dejan Lovren détend l'atmosphère autour de Salah

Publié le 11 février 2021 à 17:30

Idole de Liverpool depuis un peu moins de quatre ans, Mohamed Salah ne cesse de performer malgré la période de moins bien des Reds. Performant, l'ailier égyptien est convoité et est mêlé depuis maintenant plusieurs mois à des rumeurs de départ, infondées d'après Dejan Lovren, ancien coéquipier et grand ami de Salah à Liverpool.

Les rumeurs de départ sur Salah ne sont que calomnie d'après Lovren

Décidément, l'actualité est chaude autour de Liverpool. Mal embarqués en Premier League, où le club de la Mersey compte désormais dix longueurs de retard sur le leader Manchester City, les Reds semblent également en proie à une certaine fragilité lors des mercatos. En effet, agacé par la frilosité de ses dirigeants sur le dossier Kalidou Koulibaly, le torchon brûlerait entre Jürgen Klopp et le board du club sextuple vainqueur de la Champions League. Pire, le meilleur buteur de Premier League, Mohamed Salah, a récemment ouvert la porte à un départ alors qu'il a clamé son admiration pour le Real Madrid et le FC Barcelone.

Des déclarations qui n'ont fait qu'accroître la crédibilité des rumeurs de transferts liant l'ancien joueur de la Roma à des clubs prestigieux comme le Bayern Munich. Des bruits de couloir qui n'ont pas lieu d'être d'après Dejan Lovren, défenseur croate du Zenith Saint-Pétersbourg et ancien défenseur des Reds, qui a démonté toutes les supputations autour de Salah au micro de talkSPORT : "Je suis toujours en communication avec Mo Salah. Nous sommes les meilleurs amis. On parle de tout. Mo est engagé, pas seulement pour Liverpool mais pour tous les fans et pour lui-même. Il est le plus grand critique de lui-même quand il ne fait pas bien les choses. Je ne suis pas surpris qu'il réussisse bien individuellement, quand on regarde le nombre de buts qu'il a marqués, ça reste incroyable. "

Lovren pense que Salah pourrait rester longtemps à Liverpool

Sûr des ses propos, l'ancien joueur de l'OL a également affirmé que ça ne le choquerait pas de voir son ami rester encore longtemps sur les bords de la Mersey : "Il doit y avoir de l'amour dans les deux sens (à la fois à Salah et à Liverpool), je vois maintenant que c'est le cas, alors pourquoi pas rester ? Mo est dans le meilleur âge de sa carrière de footballeur à 28 ans - peut-être qu'il a l'air un peu plus âgé - mais il est au sommet de sa forme. Pourquoi ne pas rester encore quatre, cinq ou six ans ? " Des propos qui devraient redonner le sourire aux fans de Liverpool alors que les Scousers devront se relever pour cette fin de saison.













Par Chemssdine