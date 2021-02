Liverpool : Jürgen Klopp rassuré par le niveau de son équipe

Publié le 17 février 2021 à 14:30

Alors que le match opposant le FC Barcelone au Paris Saint-Germain attirait toute la lumière hier soir, la rencontre entre Leipzig et Liverpool. Pourtant dans cette rencontre cruciale, ce sont les Reds qui ont su tirer leur épingle du jeu et qui ont pris une option sur la qualification pour le plus grand plaisir de Jürgen Klopp.

Klopp heureux du sérieux de ses hommes

Une victoire somme toute logique si l'on prend le rapport de force d'un point de vue de l'effectif. Pourtant, lorsque l'on regarde les dynamiques des deux équipes, le déplacement de Liverpool sur la pelouse de la Red Bull Arena avait tout du traquenard. Pourtant, avec une équipe quelque peu remaniée et restant sur une série de défaites humiliantes en Premier League, les Reds ont finalement remporté la mise grâce à des buts des inévitables Mohamed Salah et Sadio Mané (0-2). Une victoire providentiel qui donne le sourire à un Jürgen Klopp soulagé : "C'est juste que beaucoup de gens s'attendaient à ce que nous dérapions à nouveau à cause de la situation, mais les garçons ne l'ont pas fait. Nous ne sommes non plus des enfants et je sais que les gens n'ont pas été satisfaits des résultats. Les garçons méritaient la victoire, je pense. Nous les avons forcés à faire des erreurs et je suis complètement satisfait de la performance. "

Klopp fier du secteur défensif de Liverpool

Une victoire qui porte aussi le sceau de la défense des Scousers. En effet, tellement poreuse ces derniers temps, l'arrière-garde de Liverpool s'est montré impermeable hier et cette partition défensive bien meilleure que celles des dernières semaines est personifiée par Alisson, qu'a tenu à féliciter Klopp : "Définitivement, ça va lui faire du bien. Mais il a eu de grands moments dans le match de Leicester, hein? Mais bien sûr, un match sans prendre de buts aide, comme vous pouvez l'imaginer. Ali dormira très bien dans l'avion sur le chemin du retour! Comme toujours, il nous a beaucoup aidés." Une belle victoire qui permettra sûrement à Firmino et consorts de repartir de l'avant pour le reste de la saison.













Par Chemssdine