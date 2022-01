OL Mercato : Lyon passe à l'attaque pour son grand attaquant

Publié par Thomas le 10 janvier 2022 à 17:59

À la recherche de renforts dans le secteur offensif, l' OL est passé à l'attaque ce lundi pour un grand attaquant pisté par le club depuis longtemps.

OL Mercato : Tout s’accélère pour Azmoun

Plutôt convaincant ce dimanche contre le PSG, l’Olympique Lyonnais pourra tout de même nourrir certains regrets notamment en termes de réalisme. Impressionnants techniquement, à l’image du trio Aouar-Paqueta-Guimaraes, les Gones ont souvent pêché à la finition, au grand dam de leur entraîneur Peter Bosz. Un mal récurrent ces derniers mois, qui ne fait que souligner les carences lyonnaises dans ce secteur de jeu.

Le départ de Memphis Depay n’a toujours pas été digéré à l’ OL et les récents départs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ne devraient pas aider la formation rhodanienne ces prochaines semaines. Une situation délicate qui pourrait prochainement être soulagée par une arrivée de taille. Longtemps dans les plans de Juninho cet été, Sardar Azmoun a récemment refait surface du côté de Lyon, où un transfert est plus que jamais d’actualité. Si comme lors du dernier mercato, le Zénith se montre gourmand financièrement pour lâcher son serial buteur, les dernières avancées lyonnaises pourraient avoir raison du club russe.

Selon le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, l’Olympique Lyonnais aurait formulé une nouvelle offre aux dirigeants saint-pétersbourgeois, à hauteur de 4 millionsd’euros. Une somme supérieure à celle formulée il y a quelques semaines, preuve de la détermination de Bruno Cheyrou sur le dossier. D'après le journaliste, l’arrivée de l’attaquant iranien à Lyon ne tiendrait qu’à un fil.

Le Zénith prêt à plier

Si les dirigeants russes se montrent exigents pour laisser filer Azmoun en Ligue 1, il est fort probable que ces derniers craquent face aux assauts lyonnais. Pour rappel, le Zénith demanderait 5 millions d’euros pour son joueur de 27 ans, mais serait prêt à céder pour 4,5 millions, une somme donc très proche de l’offre de l’Olympique Lyonnais. Tonitruant la saison passée, Sardar Azmoun semble reparti sur les mêmes bases en 2021/2022, avec déjà 10 buts dont deux en Ligue des Champions. Un super coup à jouer pour l’ OL donc...