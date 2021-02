OL Mercato : L’Inter Milan fonce sur un Brésilien de Lyon

Publié le 11 février 2021 à 22:05

L'un des cinq Brésiliens de l'OL a séduit l'Inter Milan, prêt à passer à l'offensive lors du mercato d'été prochain, pour son transfert en Serie A.

OL : Bruno Guimaraes courtisé par l'Inter

La colonie des Brésiliens à l’OL a enregistré l’arrivée de Lucas Paqueta l’été dernier. Le milieu offensif recruté à l’AC Milan avait été précédé par son compatriote Bruno Guimaraes. Ce dernier n’a pas mis de temps pour briller en Ligue 1 et en Ligue des champions au point d’attirer l’attention de clubs étrangers sur lui. Selon les informations en provenance du Brésil, confirmées par Foot Mercato, le profil du milieu de terrain transféré de l’Athletico Paranense (Brésil) plait à l’inter Milan. La source évoque « des premiers contacts noués et un rendez-vous qui a eu lieu entre les dirigeants Nerazzurri et des représentants, dont l’agent de joueur Giuliano Bertolucci ». En plus de l’Inter Milan, de grosses pointures de Premier League (Angleterre) et de la Liga (Espagne) sont venus aux nouvelles pour Bruno Guimaraes. Les autres joueurs brésiliens chez les Lyonnais sont : Marcelo Guedes, Thiago Mendes, Jean Lucas (prêté au stade Brestois en janvier), Camilo et évidemment Lucas Paqueta.

Le Brésilien a pris des galons à Lyon

Le joueur de 23 ans a été recruté par l’OL contre un montant de 20 M€, fin janvier 2020. Il a débarqué à Lyon en février 2020, après avoir qualifié le Brésil pour les Jeux Olympiques 2020 reportés à l’été 2021. Capitaine de la sélection olympique brésilienne, le N°39 des Gones avait été élu meilleur joueur du tournoi de qualification pour les JO de Tokyo, remporté en Colombie.

Grâce à ses performances avec l’équipe de Rudi Garcia, Bruno Guimaraes a été sélectionné par Tite avec les Auriverde pour la première fois, en mars 2020, pour les éliminatoires du Mondial 2022 . Il avait ainsi été convoqué contre la Bolivie, le Pérou, le Vénézuéla et l’Uruguay, mais il n’avait joué que contre le dernier pays. Le natif de Rio de Janeiro s’est lié à l'Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2024. Son tarif sur le marché des transferts est estimé à 28 M€. Depuis son arrivée à l’OL, il a disputé 30 matchs, dont 23 en championnat, pour un but marqué et 2 passes décisives délivrées.













Par ALEXIS