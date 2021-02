PSG : Une légende rêverait de revoir Neymar et Messi ensemble

Publié le 11 février 2021 à 21:35

Considéré par beaucoup comme le meilleur arrière droit de l'histoire, Cafu a marqué toute une génération d'amoureux du football par sa vélocité et son rôle de pionnier dans la notion de latéral au jeu offensif. Désormais à la retraite, l'ancien capitaine de la Selecao a livré son ressenti sur Neymar et sur la possibilité de revoir le Brésilien associé à Lionel Messi au PSG.

Cafu en attend plus de Neymar

Avant-gardiste, Cafu était l'archétype du latéral n'hésitant pas à offrir des solutions en phase offensive et a inspiré toute une génération de latéraux brésiliens suivant ses pas comme des Dani Alves, Marcelo ou autres Maicon. Capitaine de l'équipe nationale du Brésil, il avait le brassard lors du sacre mondial en 2002 et souhaiterait revoir son pays sur le toit du monde. Pour ce faire, l'ancienne gloire brésilienne en attend plus de Neymar, qui porte désormais le brassard et qui l'atout numéro un des Auriverdes : "Cela pourrait être la Copa America de Neymar et la Coupe du monde 2022 de Neymar. 'Ney' a la responsabilité de mener le Brésil vers de grandes victoires. Je le vois concentré et connecté sur ce qu'il doit faire pour être champion du monde. "

Cafu donne son avis sur une arrivée de Messi au PSG

Fan du joueur, l'ancien défenseur de 50 ans suit donc l'actualité du club de la capitale et a donné son avis sur les pistes de son ancien coéquipier en sélection, Leonardo, à commencer par le cas Messi. Pisté par le PSG, la possibilité de revoir Neymar et Messi sous le même maillot fait rêver Cafu : "Voir Neymar et Messi jouer à nouveau ensemble serait sensationnel. Nous avons vu ce qu'ils ont fait tous les deux à Barcelone il y a des années. Je ne sais pas si Messi ira au PSG... mais s'il y va, il gagnera un fan. " En parlant de fans, nul doute que ceux du PSG rêvent aussi de cette union alors que les retrouvailles entre "Ney" et Messi n'auront pas lieu ce mercredi suite à la blessure du maestro brésilien.













Par Chemssdine