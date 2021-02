ASSE : Éliminé en Coupe, Claude Puel crie à l’injustice

Publié le 12 février 2021 à 00:30

L’AS Saint-Étienne s’est faite sortir dès son entrée en lice en Coupe de France. Jeudi, l’ ASSE a été éliminée par le FC Sochaux dès les 32es de finale de la compétition. Pour Claude Puel, l’entraîneur stéphanois, les Verts méritaient de passer.

L’ ASSE déjà éliminée de la Coupe de France

Finaliste de la Coupe de France la saison dernière, l’AS Saint-Étienne n’ira pas au-delà des 32es de finale cette année. Jeudi, l’ ASSE s’est inclinée sur la pelouse du FC Sochaux (1-0). Une réalisation de Chris Bédia dès la 5e minute de jeu a suffi au pensionnaire de Ligue 2 pour écarter le club ligérien. Pour Claude Puel, cette élimination de Saint-Étienne est inique. L’entraîneur stéphanois estime que ses poulains méritaient mieux au vu de ce qu’ils ont proposés contre le FCSM. « Face à un adversaire très regroupé, on n’a pas concédé une seule situation du match et leur gardien a fait de très beaux arrêts. Rien n’a voulu tourner dans le bon sens et récompenser l’équipe qui a été entreprenante. Cette élimination fait mal pour les joueurs », a confié le coach de Sainté cité par L’Équipe.

Une petite satisfaction contre Sochaux

Bien que sorti de la Coupe de France, Claude Puel a apprécié le visage affiché par ses poulains. « J’ai vu de belles choses et c’est intéressant pour la suite. Il va falloir rester solidaire, continuer à travailler et à cravacher pour nous sortir d’où on est », a souligné le technicien castrais. À lui de trouver les mots pour galvaniser ses hommes pour le prochain choc qui attend les Verts. Dimanche, l’ ASSE sera opposée au Stade Rennais pour la 25e journée de Ligue 1. Comme le club ligérien, le club breton n’a plus que le championnat à jouer. Les hommes de Julien Stéphan ont été éliminés de la Coupe de France par le SCO Angers. Les Rouge et Noir ont été défaits (2-1).













Par Ange A.