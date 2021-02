OM Mercato : Un transfert dans les tuyaux, en bonne voie

Publié le 12 février 2021 à 12:00

L'OM pourrait rapidement conclure un transfert dans les tuyaux depuis le mercato de l’été dernier. Tout marche comme sur des roulettes pour une signature officielle.

OM : Bamba Dieng a marqué des points à Auxerre

En pleine crise, l'OM pourrait boucler un dossier qui avance dans le bon sens. En effet, Bamba Dieng pourrait devenir un joueur officiel du club phocéen, vu sa bonne prestation en coupe de France, mercredi. Entré en jeu à la 81e, il avait été buteur contre l’AJ Auxerre, dans le temps additionnel (2-0, 90e+2), au stade l’Abbé-Deschamps. Le jeune attaquant a ainsi marqué des points dès sa première apparition sous le maillot de l’équipe professionnelle de l’Olympique de Marseille. Il faut préciser que la pépite de 20 ans est simplement prêtée par les Diambars Football Club aux Marseillais. En d’autres termes, l'OM supervise Bamba Dieng pendant la saison actuelle, avant de prendre une décision le concernant. « Il n'a pas un contrat définitif avec Marseille, qui souhaitait l'observer pour s'assurer de ses qualités. Il est prêté avec option d'achat », a expliqué Saer Seck, président du club sénégalais, à La Provence.

Le jeune attaquant parti pour signer à l'Olympique de Marseille ?

Et le dirigeant des Diambars est optimiste pour une signature officielle de Bamba Dieng au club provençal. « Il est en train de valider nos propos. Sauf événement extraordinaire, il y a de fortes chances pour que le gamin signe à l'Olympique de Marseille », a-t-il assuré. Pour finir, Saer Seck a mis une petite pression sur Pablo Longoria, le directeur du football des Olympiens. Il a signalé des intérêts d’autres clubs pour le Lionceau. « Quelques clubs se renseignent, mais la priorité totale et absolue va à l'OM », a-t-il fait savoir. Rappelons que le club de Ligue 1 est en crise et sur le point d'être vendu. Du coup, André Villas-Boas n'a toujours pas été remplacé depuis sa démission le 29 janvier. Et les dossiers sur les joueurs en fin de contrat traînent.













Par ALEXIS