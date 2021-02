PSG : Bonne nouvelle pour un blessé avant le Barça

Publié le 12 février 2021 à 13:00

Le PSG est inquiet à quelques jours d'affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le match aller de l'équipe de Mauricio Pochettino se tient le mardi 16 février (21h) au Camp Nou, et Neymar est d'ores et déjà forfait pour le choc face à Lionel Messi en raison d'une blessure aux adducteurs en 32es de finale de la Coupe de France sur le terrain du Stade Malherbe de Caen. Mais d'autres Parisiens pourraient néanmoins faire leur retour à l'occasion de la confrontation contre les joueurs de Ronald Koeman.

Le PSG sans Neymar contre le Barça

Le Barça n'est pas au mieux cette saison. Lâché en Liga par l'Atlético de Madrid, le club catalan vient de se faire sortir en demi-finale de la Coupe du Roi contre le Séville FC. Mais les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont dû pousser un ouf de soulagement en voyant Neymar quitter le stade d'Ornano en boitillant, cette semaine, après la qualification du PSG à Caen (1-0). Touché aux adducteurs, le Brésilien est forfait pour le déplacement en Catalogne. Il en va de même pour Angel Di Maria. L'ailier argentin, sorti lors du Classique de Ligue 1 remporté face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome (2-0), n'affrontera pas non plus, mardi, son compatriote Lionel Messi. Deux coups durs pour le secteur offensif de l'entraîneur de Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui devra compter sur un gros match de ses attaquants, Kylian Mbappé en tête. Le Français aura la responsabilité de l'attaque contre le FC Barcelone et devra sortir une performance majeur en l'absence de son partenaire de crime brésilien.

Verratti de retour, des doutes sur Rafinha

Ce vendredi, deux bonnes nouvelles ont été confirmées pour le PSG, qui affronte l'OGC Nice au Parc des Princes, samedi (17h), pour le compte de la 25e journée du championnat de France. Tout d'abord, déjà sur les terrains d'entraînement jeudi, le gardien de but costaricien Keylor Navas était de nouveau de la partie lors de la séance collective du jour. Autre gros point positif pour l'ancien coach de Tottenham, le retour de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien, touché à la hanche contre l'OM, a fait son retour parmi ses coéquipiers. L'incertitude règne en revanche autour de l'état de santé de Rafinha. Absent surprise à Caen, le Brésilien ressent encore des douleurs musculaires. Selon Culture PSG, "après s'être échauffé à l'écart du groupe avec un préparateur, il s'est bien rapproché de ses partenaires mais ne les a finalement pas rejoints alors que ceux-ci étaient répartis en deux groupes pour des exercices avec le ballon". Alors que la confiance régnait dans les rangs parisiens il y a encore quelques jours, certains supporters repensent désormais à la malédiction des huitièmes de finale de C1...













Par Matthieu