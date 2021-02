OL : Slimani comme un poisson dans l'eau à Lyon

Publié le 12 février 2021 à 14:00

L'OL continue son excellente saison et son parcours en Coupe de France après s'être facilement débarrassé de l'AC Ajaccio, club de Ligue 2, mardi lors des 32es de finale au Groupama Stadium (5-1). Buteur et double passeur décisif pour sa première titularisation, Islam Slimani est revenu sur son arrivée du côté de l'Olympique Lyonnais, sur son intégration et ce qu'il peut apporter à l'équipe de Rudi Garcia. Samedi soir (21h) pour la 25e journée de Ligue 1, les Gones accueillent le Montpellier HSC et comptent bien maintenir la pression sur le LOSC, leader du classement.

Islam Slimani va donner des idées à Rudi Garcia

Arrivé au mercato hivernal en provenance de Leicester et de la Premier League, l'attaquant Islam Slimani a connu sa première titularisation mardi, à l'occasion d'un 32e de finale de Coupe de France face à l'AC Ajaccio. Et l'Algérien a brillé : il s'est offert un but et deux passes décisives lors de la large victoire de l'OL (5-1) face aux Corses, pensionnaires de Ligue 2. Samedi (21h), l'Olympique Lyonnais va recevoir les Montpelliérains de Michel Der Zakarian, dans une mauvaise passe en ce moment. Avec Slimani ? "Il faut demander au coach, a répondu le principal intéressé en conférence de presse. Mais je suis là. Si on me demande de jouer à fond je suis là. S'il faut aider l'équipe, je suis là. Je veux tout donner car je suis venu pour jouer. Toutes les minutes que j'aurais, je jouerais à fond."

L'attaquant de 32 ans revient en forme après avoir été mis au placard depuis le début de la saison en Angleterre. "Je dois jouer comme je sais le faire", a expliqué l'ancien buteur de l'AS Monaco, pisté par l'ASSE lors du marché des transferts cet hiver. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas jouer 90 minutes. C'est bien pour moi et pour l'équipe. J'attendais ce but, c'est mon job de marquer des buts. C'est bien pour la confiance, pour l'adaptation. C'est très bien pour moi. [...] Il n'y avait pas de fixation. Avec ma petite expérience, je sais comment marquer des buts." Et Islam Slimani l'a démontré avec brio contre Ajaccio. De quoi donner des idées à son entraîneur, Rudi Garcia.

OL : l'Algérien s'est parfaitement adapté à Lyon

L'adaptation du joueur du côté de Lyon et de l'OL s'est parfaitement bien passé. "Je suis arrivé ici avec un peu de retard physiquement. Je suis bien, je m'adapte bien. Je me sens de mieux en mieux et je connais mieux les joueurs. Le groupe, la langue, m'aident à m'intégrer. Je connais bien la Ligue 1. Cela a été facile pour moi. C'est mon travail de marquer, c'est toujours bien pour un attaquant", a ajouté Islam Slimani. Avec, dans un sourire, de parler de sa nouvelle ville. "Je me sens comme en Algérie à Lyon (rires). Je ne suis pas dépaysé, je suis dans une ville avec beaucoup d'Algériens et beaucoup d'Arabes". Avec un dernier tiers de Ligue 1 qui s'annonce palpitant, avec une lutte pour le titre entre le LOSC, le Paris SG et l'OL, Islam Slimani pourrait jouer un rôle important pour les Lyonnais, comme ce fut le cas lors de son passage monégasque.













Par Matthieu