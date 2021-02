ASSE Mercato : Quel joli coup de Claude Puel contre l’OL !

Publié le 12 février 2021 à 15:30

L'ASSE a certes échoué sur le transfert de Mostafa Mohamed, mais Claude Puel a quand même réussi un joli coup pendant le mercato hivernal. Et tenez-vous bien, devant l’OL et l’Ajax Amsterdam.

ASSE : Cissé et Modeste, mais aussi Boubacar Fall enrôlés

L'ASSE s’est fait prêter les services du défenseur central Pape Abou Cissé (25 ans) et de l’avant-centre Anthony Modeste (32 ans) dans les derniers instants, avant la fermeture du marché des transferts de l’hiver, le 1er février 2021. Cependant, le club ligérien a raté Mostafa Mohamed (23 ans), sa cible prioritaire en attaque. Ce dernier a signé à Galatasaray en Turquie, selon la volonté des dirigeants du Zamalek SC d’Égypte.

En revanche, Claude Puel avait été plus tranchant dans le dossier d’un jeune gardien de but. En effet, le manager général de l’AS Saint-Étienne a réussi à obtenir la signature de Boubacar Fall, un jeune gardien de but de 20 ans. Il a débarqué de Guédiawaye FC, club de Dakar au Sénégal, en toute discrétion. Le portier de 1,98 mètre a signé un contrat de deux saisons et demie, jusqu’en juin 2023, le 5 janvier 2021, soit avant les arrivées Pape Cissé et Anthony Modeste.

L'AS Saint-Étienne a doublé l'OL et l'Ajax

D’après les révélations de l’entraîneur de la sélection U20 du Sénégal, l'ASSE a doublé l’Olympique Lyonnais et deux clubs étrangers sur le dossier de l’international sénégalais. « Beaucoup de clubs européens s’intéressaient à Boubacar Fall et m’ont demandé des renseignements sur lui », a indiqué Kana Fall, dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. « L’Ajax (Pays-Bas), Vitoria Guimarães (Portugal) et l’OL notamment m’ont questionné. Ils voulaient discuter, mais j’ai invité les recruteurs à se rapprocher du président du club de Boubacar », a relevé le technicien des lionceaux de la Téranga, tout en se réjouissant de la signature du jeune gardien de but chez les « pros à l’AS Saint-Étienne ».

A noter que Boubacar Fall était dans le groupe de l'ASSE, lors du 32e de finale de finale de la coupe de France perdue contre le FC Sochaux (1-0), à Montbéliard, jeudi soir. Il n'a pas enore joué en Ligue 1, mais était sur le banc de touche, lors du derby retour contre l'Olympique Lyonnais.













