Stade Rennais Mercato : Un jeune attaquant dans le viseur

Publié le 12 février 2021 à 18:00

Le Stade Rennais peine à retrouver son jeu châtoyant des précédentes saisons. Les joueurs de Julien Stéphan sont certes cinquièmes de Ligue 1, mais le jeu des Bretons inquiètent et leur entraîneur semble sans solution. Eliminés en 32es de finale de la Coupe de France sur la pelouse d'Angers SCO (1-2), jeudi, les Rouge et Noir ont un manque criant d'efficacité et d'imagination offensive. Pour y remédier, Florian Maurice, le directeur sportif, aurait des vues sur une jeune attaquant anglais, mais va devoir faire face à une rude concurrence, notamment venue d'Allemagne.

Stéphan en colère après la défaite en Coupe de France

Julien Stéphan était "très en colère", jeudi, après la déconvenue rennaise en Coupe de France. Ses joueurs ont quitté la compétition dès les 32es de finale, éliminés par Angers SCO, après un début de match catastrophique. "Je suis déçu, oui, très en colère du début de match, un début de match indigne, sans intensité, sans énergie, a pesté l'entraîneur du Stade Rennais. On n'a pas gagné un seul duel, on a été mis en difficulté à chaque fois qu'ils entraient dans notre camp. Il faut s'engager, courir, défendre, donc oui c'est embêtant. C'est une limite qu'on présente. Ce n'est pas une question de système, c'est une question d'attitude, d'intensité, d'engagement. Tout le monde dit que Rennes a un super effectif, peut-être que ça rentre dans nos têtes et qu'on se voit plus beaux qu'on ne l'est." Un coup de gueule après plusieurs matches très compliqué dans le jeu côté Rennais, qui n'ont désormais plus gagné depuis quatre matches toutes compétitions confondus et voient la Ligue des champions s'éloigner la saison prochaine. À Angers, le SRFC n'a pu revenir dans le match, malgré plus d'occasions créées que d'habitude en seconde période.

Le Stade Rennais s'intéresse à Folarin Balogun

Si Serhou Guirassy a marqué son sixième but sous les couleurs du Stade Rennais, jeudi à Raymond-Kopa, il n'a pu éviter la défaite des Rouge et Noir contre les Angevins. Et sur le banc, en cas de pépin, les solutions sont limitées pour Julien Stéphan. Seul Adrien Hunou fait partie des véritables attaquants de pointe de l'effectif de Rennes, alors que M'Baye Niang vient de rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Alhy, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Ainsi, les dirigeants du SRFC pourraient se pencher sérieusement sur le profil d'un jeune avant-centre anglais pour le prochain mercato. En effet, Folarin Balogun, 19 ans et en fin de contrat à Arsenal, a attiré l'attention du Stade Rennais. "Le Bayer Leverkusen est entré dans la danse pour le buteur d'Arsenal, Folarin Balogun. Le VfB Stuttgart et Rennes sont aussi intéressés. Arsenal se bat pour le garder du côté de l'Emirates Stadium et le faire prolonger cet été", a écrit sur Twitter MikeMcGrath, en référence à un article du Telegraph. Avec les U23 des Gunners, Balogun a pris part à 13 rencontres pour sept buts et deux passes décisives. Mais il a aussi pris part à quatre rencontres de Ligue Europa avec l'équipe première, marquant deux buts et réalisant une passe décisive en seulement 61 minutes disputées.













Par Matthieu