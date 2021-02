FC Nantes : Le premier discours de Kombouaré est-il passé ?

Publié le 12 février 2021 à 20:00

Après avoir refusé de revenir au FC Nantes, deux fois, Antoine Kombouaré a finalement accepté d’entraîner le club de ses débuts de footballeur. Il a remplacé Raymond Domenech (69 ans), mercredi. Et son premier discours a séduit certains Canaris, dont Alban Lafont.

FC Nantes : Kombouaré, « je suis là pour relever le défi »

Antoine Kombouaré, ‘’le pompier de service’’, a été appelé à la rescousse par le FC Nantes. Et il n’a pas hésité à répondre présent, malgré le contexte difficile du club de la Cité des Ducs. Le nouvel entraîneur a débarqué avec un commando pour éteindre le feu chez les Jaune-Vert. Comme l’a précisé Franck Kita lors de sa présentation, le successeur de Raymond Domenech a pour mission de maintenir les Canaris en Ligue 1. « Il faut un nouveau départ, une nouvelle dynamique. ça passe obligatoirement avec un nouveau staff, avec un nouveau discours, une nouvelle méthode de travail », a indiqué le coach de 57 ans. Pour ce faire, il a débarqué avec Yves Bertucci et Michel Dufour (préparateur physique) et il a gardé Willy Grondin comme coach des gardiens de but. « Je travaille pour prendre quelqu'un d'autre avec moi », a annoncé l’ancien joueur du FCN (1983-1990), dans ses premiers propos, en conférence de presse.

Pour relever le défi du maintien, Antoine Kombouaré s’est montré très enthousiaste et déterminé. « J'ai toujours eu la pression. Elle est importante et j'aime ça. Je connais le contexte, je sais avec qui je travaille. […] Vous connaissez l'affection que j'ai pour ce club », a-t-il rassuré. « J'ai très envie d'aider et de sauver ce club. Je suis très heureux d'être là. J'ai mesuré les difficultés que je vais rencontrer et je suis là pour relever le défi », a déclaré le coach kanak. « Ce qu'il s'est passé avec les autres entraîneurs, c'est le cadet de mes soucis. J'ai confiance en mon staff, mais c'est comme un match, quand je commence, j'ai envie de le gagner », a annoncé Antoine Kombouaré.

Alban Lafont évoque « un discours assez positif »

Notons que le FC Nantes est 18e (barragiste) du championnat, donc menacé de relégation, après 24 journées. Les Canaris n’ont que 4 points de plus que les deux clubs relégables : le Dijon FCO et le Nîmes Olympique (15 points chacun). Le discours du nouveau patron du banc de touche des Nantais est passé 5/5 auprès d’Alban Lafont. « On connaît tous Antoine Kombouaré. Il a du caractère. Partout où il est passé, il a su insuffler quelque chose à l’équipe qu’il a entraînée. Il a eu tenu un discours assez positif. On a besoin de ça pour aller de l’avant », a-t-il commenté, dans des propos relayés par Ouest-France.

Selon le portier du Football Club de Nantes, ils avaient besoin d’une nouvelle méthode et d’un nouveau discours. « C’est totalement différent et je pense que c’est ce dont on a besoin pour redresser la barre. Je pense et j’espère que c’est l’homme de la situation », a soutenu le portier. Rendez-vous dimanche (15h) à Angers, pour le premier match de l’ancien coach du PSG sur le banc du FC Nantes. Rappelons que les supporteurs de l'équipe de Waldemar Kita sont en colères. Les Canaris ont été éliminés en coupe de France par le RC Lens (2-4) au stade de la Beaujoire.













Par ALEXIS