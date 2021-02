OM Mercato : Jorge Sampaoli répond pour Marseille

Publié le 14 février 2021 à 21:39

Jorge Sampaoli, en pole position pour succéder à Nasser Larguet sur le banc de l’ OM, vient de se prononcer sur son avenir, grossissant le doute sur la poursuite de son aventure avec l’Atletico Mineiro.

OM Mercato : Jorge Sampaoli donne de l'espoir aux Marseillais

À l’ OM, l’entraîneur portugais André Villas-Boas a claqué la porte suite à ses divergences avec ses dirigeants. Pour assurer son intérim, Nasser Larguet a été désigné remplaçant. L’Olympique de Marseille est donc toujours en recherche d’un coach principal pour son équipe. Pablo Longoria, le directeur du football au club phocéen, a porté son choix sur Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’Atletico Mineiro âgé de 60 ans.

Ce dernier n’avait jusqu’ici pas vraiment répondu aux rumeurs qui en font le prochain coach de l’équipe de foot du principal club phocéen. C’est désormais chose faite, l’ancien milieu de terrain ayant commenté sa situation au club brésilien. Il a confié en conférence sur son avenir immédiat au club brésilien : « Je ne sais pas (si je vais pouvoir poursuivre mon contrat jusqu’en juin 2021). Le foot change régulièrement. Il est très instable, notamment ici au Brésil. L'entraineur dure très peu, sans avoir le temps de consolider son travail et ses idées ».

Si l’ancien entraîneur du FC Séville laisse penser que son éviction peut être une décision de ses dirigeants, c’est en réalité lui qui pourrait faire le choix de claquer la porte dans les prochains mois pour répondre à l’appel de l’OM. L’Olympique de Marseille n’a présentement pas d’alternative à sa venue. C’est lui que le directeur sportif de la formation marseillaise aurait désigné comme unique cible pour succéder à André Villas-Boas.

En championnat du Brésil, l’ Atlético Mineiro figure à la 3e place du classement. Le club est à la lutte avec l’Internacional et Flamengo pour le titre de champion du Brésil. L’équipe du possible futur coach de l’OM totalise 62 points à son compteur, à 4 points du leader qui est l’Internacional. L’Olympique de Marseille parviendra-t-il à convaincre Jorge Sampaoli d’interrompre son parcours au club brésilien pour sauver ses meubles ?

Pendant ce temps, plus rien ne va à l'Olympique de Marseille

Opposés à leur rival le PSG la semaine dernière sur la pelouse du stade Vélodrome, les joueurs du club marseillais se sont fait battre 0-2. La situation du club olympien continue de se dégrader avec sa 10e place au classement de Ligue 1. L’OM est à 35 points glanés en 22 matches disputés depuis le début de la saison. Son opposition face aux Girondins de Bordeaux peut lui permettre de se relancer en cas de succès ce dimanche soir. Il aura ensuite encore 15 matchs à jouer avant la fin de saison. Le dernier match face à l’AJ Auxerre en Coupe de France a peut-être permis aux joueurs de retrouver l’envie de gagner.

Les supporters marseillais, qui espéraient une qualification de leur club à l’ Uefa Ligue des champions ou même Ligue Europa pour la saison prochaine, sont de moins en moins optimistes. Le LOSC, PSG et l’OL sont sérieusement implantés sur le podium en plus d’être suivis de près par Monaco, le Stade Rennais et le RC Lens pour les premières places du championnat Ligue 1.

Jorge Sampaoli peut être l’entraîneur de l’espoir à condition de débarquer au club phocéen au plus vite. L’équipe serait malgré tout toujours confrontée au problème d’absence d’un attaquant tueur devant les buts et d'un défenseur central capable de mieux réguler le jeu arrière. Le meilleur buteur du club cette saison se nomme Florian Thauvin. Il n’a cependant inscrit que 7 buts depuis le début de la saison. C’est dire à quel point la situation est critique dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille Football Club.

Les joueurs obligés de sauver les meubles ce soir.

Les dirigeants phocéens Frank McCourt (propriétaire) et le président Jacques-Henri Eyraud (président) vont devoir appuyer les efforts de leur directeur du football, Pablo Longoria, pour trouver une solution sur le banc du club. En attendant, Steve Mandanda, Benedetto et autres Valère Germain vont devoir passer outre les difficultés du club pour renverser les Girondins de Bordeaux ce soir.













Par Gary SLM