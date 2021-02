Bordeaux : Jean-Louis Gasset justifie la panne contre l’OM

Publié le 15 février 2021 à 07:30

En supériorité numérique, les Girondins de Bordeaux n’ont pas réussi à dominer l’Olympique de Marseille. Le FCGB a été accroché sur sa pelouse par un OM réduit à neuf. Jean-Louis Gasset a expliqué pourquoi les siens n’ont pas réussi à s’imposer.

Les Girondins de Bordeaux se ratent contre l’Olympique de Marseille

Les Girondins de Bordeaux sont à la peine depuis cinq matchs. Dimanche, le FCGB a été tenu en échec à domicile par l’Olympique de Marseille. La rencontre s’est terminée sur un score vierge (0-0). Le club au scapulaire a pourtant disputé une bonne partie de la seconde période en supériorité numérique. L’OM s’est retrouvé à neuf après les expulsions de Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e). Frustré après la rencontre, Jean-Louis Gasset a expliqué pouquoi ses hommes n’ont pas réussi à dompter Marseille. « Quand vous jouez contre un bloc de 8 joueurs, il faut être rapide dans la transmission et passer par les côtés. Ce n’est pas la qualité première de notre équipe. Sur les 25 dernières minutes, malgré la supériorité numérique, on n’a pas su jouer plus rapidement », a noté le coach des Girondins.

Gasset note un point positif contre Marseille

Bien que déçu par le résultat, Jean-Louis Gasset s’est réjoui d’avoir conservé l’invincibilité des Girondins à domicile contre Marseille. Cela fait 43 ans que l’OM n’a pas gagné sur la pelouse du FCGB. « C’est un soulagement de prolonger l’invincibilité », s’est satisfait l’entraîneur bordelais. Suite à ce nul, Bordeaux met fin à sa série de quatre défaites de rang, dont trois en championnat. Les Girondins peuvent espérer faire mieux lors de leur prochaine sortie. Ils se déplaceront dimanche prochain sur la pelouse du Nîmes Olympique, avant-dernier du championnat.













Par Ange A.