RC Lens Mercato : Prolongation, Haise à quitte ou double ?

Publié le 15 février 2021 à 10:30

Le RC Lens est l’une des belles surprises du championnat cette saison. Les Sang et Or doivent notamment leurs résultats à Franck Haise dont le contrat expire dans un an. L’avenir du technicien sera abordé d’ici l’été prochain.

RC Lens : Une prolongation de Franck Haise dans les tuyaux ?

Arrivé pour assurer l’intérim suite au limogeage de Philippe Montanier, Franck Haise a été conforté sur le banc du RC Lens. La promotion des Sang et Or en Ligue 1 lors du dernier exercice a milité en faveur de la nomination du technicien de 49 ans. Seulement, la question de l’avenir de l’entraîneur lensois pourrait de nouveau être évoquée dans les prochains mois. Son contrat avec le club artésien expire dans un an. Pour La Voix Des Sports, la direction du RCL devrait aborder cette question au terme de la saison. Si le journal régional indique que le coach de Lens « ne réfléchit pas à tout ça pour le moment », il rappelle que le technicien est conscient qu’il doit tout au club. Le premier qu’il dirige dans l’élite.

Un objectif clair avant de rempiler ?

Alors que la question de la prolongation ne taraude pas son esprit, Franck Haise est davantage préoccupé par sa première saison dans l’élite. Il réalise un exercice 2020-2021 au-delà des attentes. Contrairement au FC Lorient (champion de Ligue 2 la saison passée), le RC Lens est un candidat surprise dans la course à l’Europe. Les Sang et Or pointent à la 6e place de Ligue 1 après 25 journées de championnat. Si au début de saison l’objectif de Lens était clairement le maintien, Franck Haise a revu ses ambitions à la hausse. Au sortir d’un succès contre Montpellier (1-2), il confiait vouloir terminer « le plus haut possible ». Au vu des performances du club, il est bien parti pour atteindre son objectif. Comme au terme de la saison dernière, il pourrait recevoir une nouvelle récompense de sa direction.













Par Ange A.