Transfert PSG : L'étranger en vue pour Neymar et Mbappé ?

Publié le 15 février 2021 à 12:30

Le PSG a repris la deuxième place de Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais après la défaite des Gones à domicile, contre Montpellier HSC (1-2), à l'occasion de la 25e journée du championnat de France. Le Paris Saint-Germain, vainqueur difficile de l'OGC Nice (2-1), n'est plus qu'à un point du LOSC, leader mais tenu en échec sur sa pelouse de Pierre-Mauroy par le Stade Brestois (0-0). Un résultat positif avant d'affronter le Barça en huitième de finale aller la Ligue des champions, mardi (21h), au Camp Nou. Si Marco Verratti est bien dans le groupe convoqué par l'entraîneur Mauricio Pochettino, Neymar est quant à lui absent. Et alors que Paris fait la cour à Lionel Messi, provoquant l'ire du FC Barcelone, un grand d'Europe joue la même stratégie avec les stars du club champion de France en titre.

Des prolongations qui touchent au but pour Neymar et Mbappé ?

Kylian Mbappé et Neymar n'ont toujours pas prolongé au PSG. Les deux joueurs sont sous contrat avec le club francilien jusqu'en juin 2022. La signature d'un nouveau bail pour l'un comme pour l'autre, c'est l'un des enjeux majeurs du directeur sportif Leonardo lors de cette seconde partie de saison, qui disait avoir "de bonnes sensations" pour la conclusion rapide de ces dossiers il y a quelques semaines. Pour le Brésilien, touché en Coupe de France aux adducteurs contre le SM Caen (qualification 1-0 du Paris SG) et d'ores et déjà forfait pour le choc de mardi contre les Catalans, les choses sont en bonne voie.

Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé le départ de Neymar de Barcelone à Paris, a révélé il y a quelques jours que le n°10 de la Seleçao allait prolonger pour quatre saisons au PSG. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a, par la suite, précisé que Neymar conserverait son salaire de près de 37 millions d'euros par an, mais que ses diverses bonifications allaient augmenter. Côté Kylian Mbappé, la décision du champion du monde 2018 est incertaine. Le joueur s'accorde une période de réflexion et plusieurs rumeurs d'offres ont été évoquées, dont une de quatre saison pour environ 140 millions d'euros, soit un salaire équivalent à celui de son compère de l'attaque. Le quotidien catalan Sport, de son côté, croit savoir que l'attaquant français ne souhaiterait signer qu'une prolongation d'une saison, soit jusqu'en 2023, et ne voudrait pas s'engager sur le trop long terme avec le PSG, en se laissant la possibilité d'une porte de sortie lors d'un prochain mercato.

Un appel de l'étranger pour les stars du PSG

D'autant plus que certaines personnalités, à l'étranger, commencent à faire quelques appels du pied. Alors que le FC Barcelone n'a de cesse, par la voix de son entraîneur Ronald Koeman ou de son ex et probablement futur président Joan Laporta, de se plaindre de la cour ouverte que font les Parisiens à Lionel Messi, le PSG risque de goûter à sa propre méthode avec les envies d'ailleurs de Mbappé notamment. C'est l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui en a émis l'idée. "Nous n’avons pas de joueurs qui peuvent gagner le match à eux tout seuls. Nous n’avons pas des Messi, des Cristiano Ronaldo, des Mbappé ou des Neymar chez nous. C’est pourquoi nous devons le faire en tant qu’équipe. Pour être honnête, j’adorerais avoir un joueur qui marque à chaque match quatre buts et court comme ces joueurs courent, j’adorerais vraiment", a lâché le technicien espagnol, leader de Premier League. Tout en nuançant : "Je n'échangerais aucun joueur de mon effectif actuel. Les grandes équipes et les grands joueurs se manifestent dans les mauvais moments. Dans les bons, c'est facile pour tout le monde. Et nous en avons eu des mauvais moments cette saison..." Pour faire taire les rumeurs, les prolongations des deux stars du PSG deviennent urgentes.













Par Matthieu