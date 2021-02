OL : Lyon champion de France selon une étude statistique ?

Publié le 15 février 2021 à 13:30

La course au titre est bien engagée et pour le moment aucune des quatre équipes du haut du tableau de Ligue 1, n'a creusé l'écart. Le PSG, l'OL et le LOSC se tiennent à 3 points de distance et l'AS Monaco, 4e au classement pointe à 6 point du leader parisien. Mais selon une projection des points en fin de saison effectuée par l'Observatoire du football à partir d'un modèle statistique, l'Olympique Lyonnais sera champion de France.

La lutte est bien engagée

La course au titre, aucune équipe concurrente du PSG champions en titre, ne l'évoque ouvertement. Cependant, l'espoir est permis cette saison, puisque quatre équipes se tiennent à un petite différence de points en haut du classement. D'une journée de Ligue 1 à l'autre, c'est le jeu des chaises musicales, même si le LOSC s'accroche bien à la position de Leader. Cette 25e journée de Ligue 1 a pourtant montré des équipes peu dominatrices. Le PSG face à l'OGC Nice (2-1), à quelques jours de son déplacement à Barcelone pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions, a remporté les trois points et réalisé une belle opération en revenant à un point de Lille au classement, mais n'a pas vraiment montré un bon visage. L'AS Monaco est passé à côté de la catastrophe face à Lorient, avant d'être sauvé par un doublé de Wissam Ben Yedder (2-2). Le LOSC a été accroché par Brest (0-0) et l'OL s'est incliné contre Montpellier.

Un résultat qui marque un petit coup d'arrêt pour Lyon, comme l'expliquait Rudi Garcia à l'issue de la rencontre : " C'est une soirée sans réussite, s'est désolé l'entraîneur des Gones. Nous n'avons pas été efficaces dans les deux surfaces de réparation. C'est un coup d'arrêt. Dans une course d'endurance comme nous la vivons, il ne fallait pas perdre de points. Même un nul n'était pas un bon résultat. Nous descendons au classement et le 4e (Monaco) a la possibilité de se rapprocher. Il faudra aller gagner à Brest pour repartir de l'avant. Nous n'avons à nous en prendre qu’à nous-mêmes et à personne d'autre ".

L'OL champion de France ?

La défaite contre Montpellier a coûté peut-être cher à l'OL, mais selon l'Observatoire du football l'Olympique Lyonnais pourrait finir champion de France, selon une étude statistique réalisée par l'institut. Dans sa lettre hebdomadaire le groupe de recherche du Centre International d'Étude du Sport (CIES) a effectué une projection des points en fin de saison pour vingt-deux championnats européens afin de déterminer statistiquement quelle équipe pourrait finir championne dans chaque ligue. La projection se base sur des données telles que : les tires cadrés, tentés ou concédés, le pourcentage de possession de balle et le nombre de passes effectuées dans les surfaces adverses. Selon cette projection, l'OL finira champion de France en fin de saison avec 82 points, avec neuf points de plus que Monaco, trois du LOSC et un point du PSG. Evidemment la réalité du terrain et les aléas des matches peuvent changer la donne et cette projection est plus un indicateur de l'état de forme actuel des équipes, et une tendance, amenée à changer. De quoi remonter le moral à Rudi Garcia ?













Par Hind