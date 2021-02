LOSC : Match nul contre Brest, Galtier sort une autre excuse

Publié le 15 février 2021 à 13:45

Le LOSC a été tenu en échec par le Stade brestois (0-0), dimanche, au stade Pierre Mauroy. L’équipe de Christophe Galtier a été en panne d’inspiration. Le coach de Lille OSC a reconnu le manque d’impact de son équipe, mais il a également évoqué une autre excuse.

LOSC : Galtier pointe le mauvais état de la pelouse

Le LOSC n’a pas fait mieux qu’un match nul, sur son stade, face au Stade brestois, lors de la 25e journée de Ligue 1. Pire, les Lillois ont été tellement inefficaces qu’ils n’ont pas réussi à cadrer le moindre tir. « C’était insuffisant. On a 14 tirs non cadrés, donc il n'y a aucun arrêt du gardien adverse. C'est pauvre sur le plan offensif. […] Il y a eu de la maladresse technique… », a commenté Christophe Galtier. Il a certes admis que son équipe a été transparente, mais il met aussi la mauvaise prestation des Dogues sur le compte du mauvais état de la pelouse du stade Pierre Mauroy.

« Le terrain est très très moyen. Est-ce que cela a une incidence sur le résultat, sur la qualité du jeu ? On a évidemment des profils très spécifiques, on a besoin de vitesse », a répondu l’entraîneur des Lillois. Il estime en effet que l’état de la pelouse, dégradée par la faible température de l'hiver, a gêné son équipe, joueuse. « La vitesse existe s’il y a des espaces, dans la transmission du ballon et la transmission du ballon a été énormément freinée par la qualité de la pelouse », a fait remarquer Christophe Galtier.

Lille OSC sous la menace du PSG

Le LOSC (55 points) a finalement pris un point et reste leader du championnat. Cependant, il voit le PSG, son dauphin, revenir à un seul point. Ayant joué le samedi, les Parisiens avaient même été provisoirement leaders, grâce à leur victoire sur l'OGC Nice (2-1) à Paris. Mais le club nordiste est repassé devant, dimanche soir, grâce au point du match nul concédé aux Brestois. À noter que Lille affrontera l'Ajax Amsterdam, ce jeudi 18 février, en 16es de finale aller de la Ligue Europa. Quant au Paris Saint-Germain, il en découdra avec le FC Barcelone, en 8e de finale de la Ligue des champions, mardi (21h) au Camp Nou. Les deux équipes engagées dans la course au titre se retrouveront le 4 avril, lors de la 31e journée du championnat.













Par ALEXIS