OM : Vers la fin des groupes de supporters Ultras à Marseille ?

Publié le 15 février 2021 à 20:00

Pour répondre aux supporters ultras de l'OM, la direction du club phocéen a décidé « de lancer une grande initiative de concertation » avec le public marseillais. Cela, autour d’un projet visant à redéfinir le mode de supportérisme au sein du club provençal.

L'OM veut mettre de l'ordre au sein de ses supporters

Après la descente musclée des supporters ultras de l'OM à la Commanderie, le 1er février, et les messages appelant à la démission de la Direction, cette dernière a pris la décision de réorganiser les fans du club phocéen. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, l’Olympique de Marseille souhaite mettre en place une nouvelle relation entre les supporters et leur équipe. Elle a ainsi initié une concertation avec les supporters, en lien avec la direction du club. Cette initiative, dénommée « l’Agora OM », est impulsée par Jacques-Henri Eyraud, Président du club, et le projet sera mené par Hugues Ouvrard, Directeur général, d'après la précision du club.

Selon les explications des décideurs marseillais, « concrètement, cette initiative, qui sera officiellement lancée au début du mois de mars, prendra la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse ». « Ce projet permettra à tous les amoureux du foot et de l’Olympique de Marseille (familles et enfants), de se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes », a indiqué Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier affirme que l’OM « a pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras ». « Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques ».

Le DG du club explique le projet ''Agora Olympique de Marseille''

Hugues Ouvrard a également donné plus de précisions sur le projet « Agora OM » « Ce projet doit permettre à tous ceux qui aiment l'OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM. Nous nous engageons à proposer cette initiative aux Marseillais et attendons avec impatience les fruits de cette grande concertation, que nous nous honorerons d’accompagner pour que ces projets prennent forme rapidement et durablement. Nous nous engageons auprès des Marseillais à ce que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes pour nos supporters, en préservant la ferveur, la passion et en conservant un prix des billets en virage parmi les plus accessibles de ceux des plus grands clubs européens », a expliqué le Directeur général de l’équipe phocéenne. Rappelons que Marseille est 9e de Ligue 1, avec 2 matchs en moins.













Par ALEXIS