OM Mercato : Jorge Sampaoli à Marseille, ça sent très bon !

Publié le 16 février 2021 à 13:05

Le torchon brûle à l'OM entre les supporters et la direction. Mais d'autres dossiers, sportifs ceux-là, sont toujours en cours, comme la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à André Villas-Boas, démissionnaire. Pablo Longoria, le head of football de l'Olympique de Marseille, a Jorge Sampaoli dans le viseur. L'Argentin arrive à la fin de sa saison au Brésil avec l'Atlético Mineiro, et un avenir dans le club de Belo Horizonte s'éloigne de plus en plus pour l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste pendant la Coupe du monde 2018. Le technicien de 60 ans bénéficie d'une clause de départ, mais Marseille n'aura sans doute pas besoin de la payer.

L'OM tient le bon bout pour l'entraîneur argentin

Nasser Larguet commence à se plaire sur le banc de l'OM ! Le directeur du centre de formation a été nommé entraîneur intérimaire après la démission surprise d'André Villas-Boas il y a deux semaines, en raison de désaccords sur le mercato et le projet sportif. Il fallait de toute façon du changement du côté de Marseille, qui n'y arrivait plus et stagnait, avant de glisser au classement de la Ligue 1 à une actuelle neuvième place. Pablo Longoria s'est tout de suite mis à pied d'oeuvre pour trouver un successeur au coach portugais. Après Maurizio Sarri, Lucien Favre ou encore Rafael Benitez, le dirigeant olympien a jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli. L'Argentin est une forte tête, se réclamant des préceptes de Marcelo Bielsa, dont le souvenir est toujours bien présent chez les supporters de l'OM. Un profil qui semble adapté à la culture locale, à la gestion de cas compliqués comme ceux de Florian Thauvin et Dimitri Payet, mais pas vraiment à la présidence actuelle de Jacques-Henri Eyraud. Qu'à cela ne tienne, les fans marseillais ont bien le droit à un peu d'espoir actuellement.

Jorge Sampaoli s'éloigne de l'Atlético Mineiro

Le week-end dernier, à l'issue de la rencontre de son équipe de l'Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli s'est fait très mystérieux sur son avenir, sous-entendant que la fin sur le banc du club brésilien était proche. "Le football change tout le temps, a commencé le coach argentin. C’est très instable, surtout dans ce pays. L’entraîneur ne dure pas longtemps. Il ne me reste plus qu’à penser au prochain match, à essayer de gagner et d’aller le plus haut possible dans le classement. Le reste est indéchiffrable, parce que si vous analysez historiquement ce qui se passe avec tous les entraîneurs ici au Brésil c’est l’instabilité. Je ne suis pas différent de cela." Globo Esporte, média brésilien majeur, explique désormais que les dirigeants de l'Atlético Mineiro sont "fatigués" par les discussions entre l'OM et leur entraîneur, qui "s'intensifient", rapporte France Football. Pour la presse au Brésil, le contrat de "Sampa" pourrait être rompu avant son terme, le 31 décembre 2021. Inutile, dès lors, pour Marseille de payer la clause libératoire du coach, s'élevant à 670 000 euros. D'ailleurs, Mineiro lui cherche déjà un remplaçant et le nom de Renato Gaucho circule de plus en plus. Les deux prochaines semaines vont être cruciales...













Par Matthieu