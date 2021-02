OL : Bilan financier lyonnais du 1er semestre, déficitaire

Publié le 17 février 2021 à 09:15

Si ça marche bien pour l'OL sur le terrain, ce n’est pas le cas des finances du club rhodanien. Le bilan financier du premier semestre de la saison en cours (2020-2021) est négatif.

Les comptes de l’ OL dans le rouge

Les résultats financiers de l'OL sur le premier semestre de l’exercice 2020-21 sont déficitaires. Les comptes du club, publiés ce mardi, montrent clairement que l’Olympique Lyonnais est fortement impacté par la crise sanitaire, sportive et économique, découlant de la pandémie de coronavirus. En effet, le club professionnel ne peut pas faire des ventes qui rapportent de grosses plus-values. Les Gones ont également un manque à gagner énorme du fait de l’absence de supporters dans le Groupama Stadium (59 000 places). Ajouter à tout cela, la défection de Mediapro, synonyme de baisse des droits de diffusion de matchs du championnat.

« OL Groupe estime ainsi, sur le plan financier, à environ 111 millions d'euros, le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie (y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020-21) sur le total des produits des activités (hors trading joueurs) », a informé le club de Jean-Michel Aulas, a l’issue du Conseil d'Administration, réuni le 16 février 2021. L’Olympique Lyonnais précise que « l’activité et les résultats du 1er semestre de l'exercice 2020-21 (période du 1er juillet au 31 décembre 2020) ont été fortement impactés par les effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l'industrie du sport professionnel et de l'évènementiel ».

Autres causes de la perte de 111 M€

Lyon indique également les autres raisons des pertes financières du club de la capitale des Gaules. « Les restrictions sanitaires ont mis à l'arrêt les activités liées au Groupama Stadium (Billetterie et Events). Le Groupe est aussi fortement pénalisé sur la période par les conséquences de la décision malheureuse de la LFP d'arrêter le Championnat de France 2019-20, qui n'a pas permis à l'OL si le Championnat, comme dans tous les autres grands pays européens, avait été à son terme, d'envisager une qualification européenne; et par la défaillance de Mediapro », a-t-il justifié. Notons que sur le plan sportif, l'équipe de Rudi Garcia est 3e de Ligue 1 avec 52 points, en 25 journées, derrière le PSG (54 points) et le LOSC (55 points). Lyon est donc en course pour le titre de champion en fin de saison.













Par ALEXIS