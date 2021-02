ASSE Mercato : Une pépite de Sainté visée par de grands clubs

Publié le 17 février 2021 à 11:15

Révélation de l'ASSE cette saison, Lucas Gourna-Douath séduit déjà de grands clubs européens. Ces derniers s’activent pour l’arracher à son club formateur dès l’ouverture du mercato d’été prochain.

ASSE : Gourna-Douath dans le viseur de Chelsea et Leipzig

Lancé en Ligue 1 par Claude Puel cette saison (2020-2021), Lucas Gourna-Douath s’est imposé dans le groupe sde l'ASSE. À 17 ans, il fait partie des joueurs sur qui le manager général et entraîneur des Verts compte. Et au fil de ses apparitions, il progresse et justifie la confiance de l’encadrement technique de l’AS Saint-Étienne. En dehors du championnat de France, les performances du milieu de terrain ont attiré le regard de grosses écuries européennes. Trois clubs étrangers de championnats différents se sont positionnés pour tenter de recruter la pépite stéphanoise. Selon Mohamed Toubache-Ter, Lucas Gourna-Douath est suivi par Chelsea (Premier League), le RB Leipzig (Bundesliga) et l’un des deux clubs de Milan (Serie A).

Informé de l’agitation autour du très prometteur joueur, l'ASSE s’active évidemment pour blinder son contrat. L’Insider confirme des négociations avec ses représentants, en vue de la prolongation de son bail, valide jusqu’au 30 juin 2023. « Incroyable, ça n’arrête pas pour Lucas Gourna-Douath et Saint-Étienne compte absolument prolonger son jeune milieu ô combien talentueux », a écrit la source sur son compte Twitter. La valeur du joueur très courtisé est estimée à 4 M€, sur le marché des transferts.

Qui est la pépite stéphanoise très prometteuse ?

Lucas Gourna-Douath a déjà joué 21 matches en Ligue 1 lors de l’exercice actuel. Il a été titulaire 8 fois et cumule 893 minutes de jeu après 25 journées de championnat. En mars 2020, il avait figuré pour la première fois sur la feuille de match de Claude Puel. C’était contre le rival l’OL, lors du derby perdu au Groupama Stadium (2-0), la saison dernière. Le jeune milieu de terrain était resté sur le banc de touche. Le natif du Val-de-Marne a rejoint le centre de formation de l'ASSE en 2018, en provenance de l'US Torcy. Il a intégré l’entraînement du groupe professionnel en 2020.

Lucas Gourna-Douath a signé son premier contrat professionnel, le 5 juin 2020, à seulement 16 ans et 10 mois. Il a joué son premier match en professionnel le 12 septembre 2020, contre le RC Strasbourg. Il était entré en jeu à la place d'Adil Aouchiche. Les Verts s’étaient imposés (2-0), au stade Geoffroy-Guichard. Finalement, c’est le 8 novembre, face à l’Olympique Lyonnais, que l’international U17 tricolore a connu sa première titularisation sous le maillot de Sainté en L1.













Par ALEXIS