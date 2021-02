Barça : Antoine Griezmann accusé de quitter le navire

Publié le 17 février 2021 à 12:05

Le Barça a vécu une mauvaise soirée au Camp Nou avec la réception du Paris Saint-Germain en 8es de finale aller de Ligue des champions. Le club catalan s'est incliné (1-4) face aux Parisiens et les tensions dans le groupe barcelonais étaient palpables mardi soir. Antoine Griezmann se retrouve à nouveau au coeur de la polémique après avoir été aperçu à l'aéroport deux heures après la défaite des siens.

Une bien mauvaise soirée pour le Barça

Le match avait bien débuté pour le FC Barcelone, avant de tourner à la catastrophe. Après l'obtention d'un pénalty - qui fait débat - transformé par Lionel Messi, les Barcelonais ont coulé. Face à un Kylian Mbappé des grands soirs, intenable, il a mis la défense catalane en souffrance. Le secteur défensif qui avait été sévèrement touché en raison de nombreuses blessures, a été dépassé. Le retour de Gerard Piqué n'y a rien fait, puisque le défenseur n'avait pas joué depuis trois mois, il est paru encore hors de forme dans ce match. L'ambiance était donc bien tendue mardi soir sur la pelouse du Camp Nou. Avant la fin de la première période, on a assisté à un échange de mots entre Antoine Griezmann et Gerard Piqué. L'international français n'aurait pas apprécié les coups de gueule de Piqué dirigés envers ses coéquipiers pour leur reprocher leur positionnement sur le terrain. Sur les images diffusées par RMC Sport, le média français rapporte un échange verbal musclé entre les deux joueurs où des insultes peu élégantes auraient été échangées, après que Griezmann ait demandé à Piqué d'arrêter de crier. Une ambiance délétère qui n'a certainement pas aidé le Barça par la suite, en deuxième mi-temps les Catalans ont pris un tarif cher avec trois buts encaissés. Une bien mauvaise soirée de Champions League pour Léo Messi et ses coéquipiers.

Griezmann vu en train de quitter Barcelone

Ronald Koeman a accordé deux jours de repos à ses joueurs et Griezmann en a profité. Deux heures après le match et la défaite cuisante des siens, il a été aperçu à l'aéroport d'El Prat. Les caméras de El Chiringuito ainsi que de la Cadena SER qui ont repris le joueur à l’aéroport l'ont interrogé sur sa destination, ce à quoi le joueur avait répondu avec humeur : " Qu’est-ce que tu en as à faire ? ". Le Français devait embarquer sur un vol en direction de Lyon. Alors qu'Antoine avait bien l'aval de son entraîneur et du club, son départ précipité de Barcelone a été fortement critiqué par la presse catalane, qui y voit une fuite de responsabilités. Tandis que d'autres critiquent plutôt, le déplacement non autorisé du joueur après l'heure du couvre-feu de 22h instauré en Catalogne. Griezmann avait déjà été critiqué en janvier et était supposément en froid avec certains de ses coéquipiers après avoir pointé du doigt les manquements défensifs de certains joueurs pendant le match contre l'Athletic. Selon les informations de la radio madrilène Cadena Ser, la sortie d'après match de Griezmann avait provoqué la colère de certains de ses coéquipiers. Des propos qui ne seraient pas passés auprès de certains défenseurs du Barça comme Marc-André ter Stegen. L'entourage du joueur lui, avait nié formellement tout malentendu dans le vestiaire barcelonais.













Par Hind