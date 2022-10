Angers SCO : Une polémique prend de l'ampleur au SCO

L' Angers SCO, actuellement 19e de Ligue 1, se retrouve au cœur d'une polémique qui prend de l'ampleur ces derniers jours.

Directeur du centre de formation de l' Angers SCO, Abdel Bouhazama a été épinglé par Ouest-France concernant ses méthodes dans la formation des jeunes Angevins. Il est vivement critiqué pour sa dureté jugée comme difficilement acceptable et même qualifiée "d'humiliations verbales" par ceux qui ont insisté. Dans le quotidien régional, plusieurs anciens prospects du SCO sont revenus sur leur traitement, notamment Joseph Séry qui évolue maintenant au Luxembourg.

"'Joseph, tu as compris?' Il me pose la question deux fois. Je lui réponds deux fois: 'Oui, coach'. Puis il me crie dessus: 'Tu sors, tu vas dans les tribunes'. Je n’ai pas compris pourquoi. Le lundi, à la causerie, il a évoqué mon cas devant tout le monde : ’Toi, Joseph, pendant un mois, tu ne vas plus t’entraîner avec nous !’ Je me suis entraîné seul."