Equipe de France : Après la défaite, deux cadres créent la polémique !

Publié par Thomas le 27 septembre 2022 à 17:44

Après la défaite contre le Danemark en Ligue des Nations, certains joueurs de l'Equipe de France dont Giroud et Varane ont opéré une virée nocturne en boîte de nuit.

Equipe de France : Giroud et Varane sortent en discothèque après la défaite

À quelques mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, l' Equipe de France connaît une passe difficile sur et en dehors du terrain. Alors que sportivement, les Bleus réalisent l’une des pires séries sous l’ère Deschamps (1 victoire en 6 matches dont 3 défaites), l’équipe entraînée par Didier Deschamps ne cesse de faire parler d’elle, entachant son image à l’aube du Mondial. Peu avare de polémiques ces dernières semaines, la sélection tricolore est encore sous les feux des critiques en ce début de semaine. D’après le journal danois BT, plusieurs joueurs français seraient sortis en boîte de nuit dimanche soir, après la triste défaite des Bleus contre le Danemark (2-0).

Selon la source, Raphaël Varane (Manchester United) et Olivier Giroud (Milan AC) ont notamment été aperçus en train de faire la fête alors que leur équipe venait d’accuser une lourde défaite en Ligue des Nations quelques heures plus tôt. Mais le média ne s’arrête pas là et relaye que Giroud et Varane étaient en compagnie de rivaux danois comme le défenseur Simon Kjaer sur la piste de danse. Un troisième joueur français aurait également rejoint la scène qui comprenait une "pluie de confettis". La boîte de nuit en question, le Museo, est un lieu bien connu des joueurs de foot puisque Luka Modric (Real Madrid) avait par exemple été aperçu il y a quelques mois.

Equipe de France : Deux mois pour tout changer, ou presque

Si cette petite polémique ne devrait pas avoir des conséquences importantes sur la préparation de l’Equipe de France en marge du Mondial, elle témoigne néanmoins d’une dynamique inquiétante dans laquelle est entrée la sélection depuis plusieurs mois maintenant. En grandes difficultés dans le jeu et peu aidé par une hécatombe de blessures, la sélection tricolore inquiète les observateurs avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Ajoutées à cela des affaires extra-sportives qui entachent l’image des Bleus comme l’affaire Pogba ou encore les accusations d’abus sexuels portés à l’encontre de la Fédération française de football et de son président Noël Le Graët.