ASSE : Promotion des jeunes, Sainté savoure sa 1re place

Publié le 17 février 2021 à 18:40

L’ ASSE a été plébiscitée dans un classement de Ligue 1, grâce à une étude d’un observatoire de renommée. Le club ligérien est en effet N°1 dans la promotion des joueurs formés, dans le championnat de l’élite en France. Dans un communiqué publié sur son site internet, ce mercredi, l’AS Saint-Étienne se réjouit de cette distinction.

ASSE se félicite de la place de meilleur promoteur des joueurs formés

Selon les conclusions de l’enquête du Centre International d'Etudes Sportives (CIES), l’ASSE est le club de Ligue 1 Uber Eats qui donne le plus de temps de jeu aux joueurs issus de son centre de formation. Sur la saison en cours, 16 joueurs formés au club ont disputé au moins une minute dans un match officiel des Verts. Du début de saison 2020-2021, jusqu’au 31 janvier 2021, l'AS Saint-Étienne est première dans le championnat de France et est également l’un des leaders en Europe, d’après la récente étude de l’Observatoire basé à Neuchâtel (Suisse). Concrètement, l’entraineur du club ligérien a accordé 36,5% du temps de jeu global de son équipe, à des joueurs formés par l’ASSE, dont certains ont moins de 20 ans.

Lucas Gourna (17 ans) marquait 18 matchs à son compteur à la fin du mois de janvier dernier. Mahdi Camara, lui, comptait 21 matchs à la même date limite. Le milieu de terrain de 22 ans est d’ailleurs le joueur de champs le plus utilisé par Claude Puel cette saison. Il totalise 2143 minutes jouées en L1. Seul le gardien de but Jessy Moulin le devance avec 2250 minutes de jeu, depuis le début de l’exercice présent. « L’étude démographique du CIES illustre la volonté du club et de son Manager général d'exploiter pleinement les ressources du centre de formation. Elle confirme également la compétitivité de l'ASSE dans le développement de jeunes joueurs. Cet axe de progression a en outre été souligné par le classement 2020 des centres de formation qui a vu le club, par ailleurs dernier vainqueur de la Coupe Gambardella, se classer 4e », a commenté le club des présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Qui sont les joueurs formés et promus en Ligue 1

Charles Abi, Stefan Bajic, Bilal Benkhedim, Mahdi Camara, Wesley Fofana (transféré à Leicester City après le début de saison), Baptiste Gabard, Lucas Gourna-Douath, Aïmen Moueffek, Jessy Moulin, Arnaud Nordin, Maxence Rivera, Abdoulaye Sidibé, Rayan Souici, Saïdou Sow, Tyrone Tormin, Marvin Tshibuabua. Notons que l’OL (28,7%), le Nîmes Olympique (24,1%) et le Stade rennais (19,9%) sont les trois clubs de Ligue 1 qui suivent l’ASSE dans le classement du CIES.













Par ALEXIS