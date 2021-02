OM: Fin de la disette de Marseille en Ligue 1 contre Nice

Publié le 17 février 2021 à 23:45

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en championnat mercredi. Opposé à l’OGC Nice, l’ OM s’est imposé au Vélodrome (3-2). Avec ce succès, les hommes de Nasser Larguet mettent la pression sur le Stade Rennais.

L’ OM retrouve des couleurs contre Nice

Voilà qui doit quelque peu donner du sourire aux supporters de l’Olympique de Marseille. En guerre ouverte avec la direction de leur club, les fans marseillais peuvent savourer le succès contre l’OGC Nice. Mercredi, l’ OM a dominé le Gym (3-2) à l’Orange Vélodrome pour un match en retard du championnat. La rencontre entre les deux équipes comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Mais elle avait été reportée suite aux nombreux cas de coronavirus dans l’effectif niçois. Des réalisations d’Alvaro Gonzalez (14e) et Saîf-Eddine Khaoui (42e, 53e) ont offert un précieux succès aux Olympiens. Amine Gouiri (47e) et Malik Sellouki (87e) ont sauvé l’honneur du club azuréen.

Fin d’une triste série pour Marseille

Avec ce succès, Marseille met fin à une disette de six matchs sans victoire en championnat. Les hommes de Nasser Larguet ne s’étaient plus imposés en Ligue 1 depuis la reprise le 6 janvier. L’entraîneur intérimaire de l’ OM signe d’ailleurs son deuxième succès après celui en Coupe contre l’AJ Auxerre (0-2). Grâce à cette prouesse, le club phocéen remonte à la 6e place du championnat. Il ne compte plus qu’un point de retard sur le Stade Rennais (5e). Il doit d’ailleurs affronter le club breton suite au report de leur rencontre initialement prévue le 30 janvier. Le match avait été reporté sine die suite aux attaques de la Commanderie par des supporters marseillais. Pour leur prochaine sortie, les Olympiens se déplaceront sur la pelouse du FC Nantes samedi. Marseille sera privé de ses Argentins Dario Benedetto et Leonardo Balerdi suspendus suite à leurs expulsions contre Bordeaux.













Par Ange A.