OM Mercato : Marseille en passe de signer un homme fort de Valence

Publié par Timothée Jean le 12 mai 2022 à 11:55

OM Mercato : Après la piste Mohamed Ali Cho, un autre dossier est en bonne voie à Marseille. Il concerne la succession de Nasser Larguet.

OM Mercato : Longoria a trouvé le successeur Nasser Larguet

Il y aura du changement au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille. Arrivée lors de l'été 2019, Nasser Larguet a décidé de quitter le poste de directeur du centre de formation de l' OM pour des « raisons personnelles ». Jean-Claude Giuntini, qui chapeautait le groupe Élite de l'OM, était alors fortement pressenti pour le remplacer. Mais celui-ci a également décidé de donner sa démission, quelques jours seulement après le départ de Nasser Larguet.

Ces départs en cascade placent immédiatement la direction marseillaise dos au mur, il faudra trouver un nouveau directeur du centre de formation du club le plus rapidement possible. Pour ce faire, le président de l’OM, Pablo Longoria, a les yeux rivés du côté de l’Espagne. L'Équipe révélait récemment que le président marseillais souhaitait attirer « un directeur d'un club historique de Liga » pour remplacer Nasser Larguet. Et si le nom de ce fameux directeur n'avait pas encore fuité, c’est désormais chose faite ! Le média espagnol Esporbase précise que Pablo Longoria a porté sur son choix sur Marco Otero, l'actuel directeur de l'académie de Valence, pour occuper le poste de directeur de centre de formation de l’ OM.

Marco Otero favori pour succéder à Nasser Larguet

Ce choix n’est pas anodin, puisque Pablo Longoria connait très bien le dirigeant espagnol. Les deux hommes ont déjà collaboré à Valence, club où Longoria a officié entre 2018 et 2020. De son côté, Otero a connu des expériences en Suisse, en Russie et au sein de la Fédération Espagnole avant d'occuper le poste de directeur chez les Murcielagos. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties, cependant ce dossier n’est pas simple à boucler juridiquement dans la mesure où Marco Otero est lié au club Ché jusqu’en juin 2024.