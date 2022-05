OM Mercato : Longoria proche de boucler un renfort espagnol !

Publié par Timothée Jean le 04 mai 2022 à 11:35

OM Mercato : Il y aura du changement dans l’organigramme de Marseille. Pablo Longoria va attirer un important renfort en provenance de l'Espagne.

OM Mercato : Longoria tient le successeur de Nasser Larguet

L'Olympique de Marseille réalise dans l’ensemble une bonne saison. Deuxième de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat, l’ OM est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Le club phocéen est également toujours engagé en Ligue Europa Conférence, où il affronte Feyenoord jeudi soir pour un match retour décisif au Vélodrome. Cependant, l’Olympique de Marseille traverse des heures assez mouvementées en interne.

Directeur du centre de formation de l’ OM depuis mars 2019, Nasser Larguet a récemment décidé de démissionner de son poste pour « raisons personnelles ». Il a été imité par Jean-Claude Giuntini, qui a rendu sa démission auprès de sa hiérarchie. Ces deux départs inattendus devront être rapidement comblés. Et le président de l’ OM, Pablo Longoria, est déjà à pied d’œuvre pour attirer son nouveau patron du centre de formation.

Pour ce faire, le dirigeant marseillais a les yeux rivés vers l’Espagne. L’Équipe indique en effet que Pablo Longoria a ciblé « le directeur du centre de formation d'un club historique de Liga » pour succéder à Nasser Larguet à la tête de la formation olympienne. L’affaire serait même en très bonne voie entre les différentes parties. L’Olympique de Marseille est donc proche de s’attacher les services d’un nouveau dirigeant espagnol. Mais il y a un hic dans ce dossier.

D’autres formateurs de l’ OM sur le départ

Le quotidien sportif explique que cette affaire n’est pas si simple à boucler sur le plan juridique. Les négociations se poursuivent toujours afin de régler le plus rapidement possible la succession de Nasser Larguet. Et ce n’est pas tout. Puisque selon L’Équipe, les dirigeants de l’ OM, pas du tout satisfait de la formation marseillaise, envisagent de se séparer de plusieurs formateurs dans les jours à venir. Maxence Flachez et Philippe Anziani sont notamment cités comme de sérieux candidats au départ, ce qui devrait accélérer l’arrivée de nouveaux « cadres espagnols ». L’ OM se prépare de ce fait à un vaste chamboulement au sein de son organigramme.