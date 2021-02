OM : Le message de Pablo Longoria aux supporters après Nice

Publié le 18 février 2021 à 07:30

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire mercredi en disposant de l’OGC Nice (3-2) à l’Orange Vélodrome. Head of football de l’ OM, Pablo Longoria s’est exprimé après la rencontre sur les tensions avec les supporters.

Pablo Longoria savoure le succès de l’ OM contre Nice

Après six matchs sans victoire en championnat, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau imposé. Mercredi, l’ OM a dominé l’OGC Nice (3-2) à l’Orange Vélodrome. La rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Elle avait été reportée suite aux cas de Covid-19 dans l’effectif niçois. Grâce à ce succès, Marseille remonte à la 6e place au classement. Le club phocéen ne compte plus qu’un point de retard sur le Stade Rennais. De quoi ravir Pablo Longoria. Le head of football de Marseille s’est félicité de cette performance acquise au moment où les supporters sont en guerre contre la direction du club. « Quand il y a la victoire, c’est toujours positif, en plus dans un moment difficile. Retrouver la victoire et donner de la continuité à un bon état d’esprit, avec de la solidarité, c’est toujours important », a déclaré l’Espagnol au micro de Canal Plus.

La main tendue de Longoria aux supporters

Pablo Longoria espère que ce succès permettra de partir sur de meilleures bases. Pour le directeur du football de l’ OM, il est temps de taire les querelles pour aider le club à se relever. « C’est le moment de l’unité. Les joueurs ont répondu sur le terrain avec de l’unité […] On a besoin d’eux, les joueurs ont besoin des supporters. On doit trouver la façon de travailler tout le monde avec de l’unité et le bon état d’esprit. On doit travailler tous ensemble maintenant [...] Il faut que tout le monde s’unisse, qu’on se parle et qu’on trouve la solution. Et c’est la volonté du club », a assuré le dirigeant marseillais. Reste plus qu’à savoir si les supporters marseillais répondront favorablement à son appel.













Par Ange A.