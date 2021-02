OGC Nice Mercato : Fournier dévoile la priorité de l'été

Publié le 18 février 2021 à 08:30

Dans le dur cette saison, l’ OGC Nice prépare déjà un important chantier pour l’exercice à venir. Confidence donnée par Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons.

Le principal chantier de l’ OGC Nice révélé

Après un exercice 2019/2020 ponctué par une qualification en Ligue Europa, l’ OGC Nice réalise une moins bonne saison. Déjà éliminé en Coupe d’Europe, le Gym reste engagé en Coupe de France et est mal classé en Ligue 1. Battus par Marseille mercredi (3-2), les Aiglons ne pointent qu’à la 14e place du championnat. Directeur du football du club azuréen, Julien Fournier est déjà tourné vers le principal chantier qui l’attend cet été. Le dirigeant niçois entend recruter un nouvel entraîneur. Jusqu’ici, Adrian Ursea assure l’intérim sans réel succès. « Nous restons dans la continuité en recherchant un entraîneur expérimenté, capable de faire évoluer l’équipe avec un vrai penchant offensif, de faire progresser les joueurs et d’être un compétiteur. Le club a besoin de gagner de la maturité. L’OGCN a déjà franchi des paliers énormes mais est à la marche la plus difficile. Il faut relever le niveau d'exigence à tous les niveaux », a-t-il confié à l’AFP.

Le sort d’Adrian Ursea déjà scellé ?

Avec cette sortie, tout porte à croire que Adrian Ursea ne sera numéro un que jusqu’à la fin de la saison. Il assure l’intérim depuis le limogeage de Patrick Vieira en décembre. Son bilan sur le banc de l’ OGC Nice est loin d’être reluisant après 15 rencontres. Le technicien roumain ne compte que 4 victoires contre trois nuls et huit défaites. Alors qu’une qualification en Coupe d’Europe s’éloigne pour Nice, Adrian Ursea ne devrait donc pas être conforté au poste de numéro un par sa direction.













Par Ange A.