Real : Gareth Bale déjà vers la retraite, son agent inquiet

Publié le 18 février 2021 à 09:00

Retourné à Tottenham pour se relancer après quelques saisons blanches au Real Madrid, Gareth Bale n’y arrive toujours pas. Agent de l’attaquant gallois, Jonathan Barnet a livré une confidence sur l’avenir de son client.

Gareth Bale toujours en galère à Tottenham

Les saisons semblent se succéder pour Gareth Bale. Attendu pour prendre la relève au Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo, l’attaquant a été éclipsé par Karim Benzema. Au fil des saisons, l’ailier gallois est sorti des plans de son entraîneur Zinedine Zidane. Lequel poussait depuis plusieurs mois pour le départ de Bale. Le coach du Real a vu son rêve (partiellement) exaucé l’été dernier avec le prêt du gaucher à Tottenham. Un retour à Londres laissait penser que le Gallois (87 sélections/33 buts) allait retrouver des sensations. Que nenni ! Comme à Madrid, il est loin de pouvoir postuler à une place de titulaire sous les ordres de José Mourinho. Il n’a d’ailleurs disputé que 16 matchs, dont 4 titularisations, pour 4 buts.

Jonathan Barnet inquiet pour la carrière de Bale

La situation de Gareth Bale est loin de réjouir Jonathan Barnet. L’agent de l’attaquant de 31 ans s’inquiète de l’avenir de son poulain. Il craint que celui-ci tende déjà vers la fin de sa carrière. Outre ses contreperformances, Bale n’est guère aidé par ses pépins physiques à répétitions. Lesquels l’éloignent régulièrement des terrains. « Il approche de la fin de sa carrière. Mais vraiment, il faudrait demander cela à Mourinho », a déclaré l’agent lors du « Financial Times Business of Football Summit ». Arrivé au Real en 2013, Bale est encore sous contrat avec la Maison Blanche jusqu’en 2022. Une échance qui paraît encore lointaine pour les dirigeants merengues qui cherchent à se débarrasser de l’un des plus gros salaires du club. Ses émoluments annuels sont estimés à 15 millions d’euros.













Par Ange A.