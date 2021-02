OM Mercato : Sampaoli, une proposition qui change tout ?

Publié le 18 février 2021 à 11:15

L'OM se concentre sur le recrutement de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria a ainsi mis les autres dossiers en attente. Mais une proposition de Al-Ahly SC (Arabie Saoudite) pour l’entraîneur de l’Atlético Mineiro (Brésil) est tombée. Cette offre vient-elle contrarier l’Olympique de Marseille ? Va-t-elle être décisive dans le choix de l’Argentin ?

OM : Grosse offre de Al-Ahli SC pour Sampaoli confirmée

En quête d’un nouvel entraîneur, l'OM est en négociation avec Jorge Sampaoli pour prendre la place d’André Villas-Boas, démissionnaire. Un accord aurait déjà été trouvé sur la base d’un contrat de trois saisons avec le coach de 60 ans, selon Foot Mercato. L’Équipe évoque même une entente sur presque tout. En plus des conditions contractuelles, il serait d’accord avec l’Olympique de Marseille sur les conditions salariales et sur le sportif. Jorge Sampaoli est d’accord pour débarquer à 4 et sans entraîneur de gardiens de but, d’après le quotidien sportif. Mais, des médias brésiliens ont révélé « une grosse offre » de Al-Ahly SC pour le technicien, priorité de l'OM. La Provence confirme les informations en provenance du Brésil, donc la proposition du club basé à Djeddah, mais assure que Jorge Sampaoli est bien plus proche de Marseille que de l’Arabie Saoudite.

Jorge Sampaoli plus proche de Marseille que de Djeddah

Rappelons que l’ancien entraîneur du FC Séville souhaite revenir en Europe après sa courte expérience en 2016-2017. Il devrait signer à l'OM, sauf revirement inattendu de dernière minute, à la fin de ce mois, car le championnat brésilien prend fin le 26 février. Le très probable successeur de Villas-Boas est certes sous contrat avec le CAM jusqu’en décembre 2021, mais il ne devrait pas aller au bout de son bail, car il a déçu les attentes de ses dirigeants. Troisième, O Galo (Le Coq) n’est plus en course pour le titre de champion. De plus, « le comportement et les relations distantes de Jorge Sampaoli avec les salariés et dirigeants du club ont incité les responsables à tourner la page », à en croire L’Équipe. Presque tous les voyants sont donc au vert pour l'arrivée de l'Argentin sur la Canebière.













