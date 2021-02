FC Nantes Mercato : Un proche de Waldemar Kita déballe tout

Publié le 18 février 2021 à 14:15

Impliqué dans la plupart des transferts au FC Nantes, Mogi Bayat est souvent pointé du doigt pour sa proximité avec Waldemar Kita. Surtout depuis que le club jaune-vert va très mal, tant sur le plan sportif qu’extra-sportif. Pour L’Équipe, l’agent de joueurs a fait une mise au point sur son rôle au FCN et la crise que le club traverse.

FC Nantes : Bayat assure que Kita est bien entouré

Au FC Nantes, quand on parle de transferts (arrivées ou ventes), le nom de Mogi Bayat revient très souvent. Plusieurs joueurs ont débarqué chez les Canaris ou ont été transférés grâce à son implication. De Guillaume Gillet (en 2016) à Anthony Limbombe en passant par Kalifa Coulibaly ou entre Diego Carlos (transféré au FC Séville pour 15 M€, à l'été 2019). Considérées comme des échecs, les arrivées de Kara Mbodji (2018-2019) et de Cristian Benavente (2019-2020) portent également la marque du recruteur franco-iranien. Très proche de Waldemar Kita, il est considéré par certains comme le vrai patron du recrutement ou encore le directeur sportif officieux du Football Club de Nantes.

Pour les critiques à l’encontre du président du club nantais, surnommé “Kita Circus” par les supporters, Mogi Bayat estime que « cela fait partie du folklore du football et qu’un dirigeant doit accepter les critiques des supporters ». Cependant, il assure que « les gens qui composent l’organigramme du FCN sont des professionnels de haut niveau ». « Pour rester dans le folklore, je dirais que Kita s’est entouré d’acrobates de haut niveau », a-t-il rassuré dans le quotidien sportif.

Mogi Bayat est-il responsable dans la crise au FCN ?

Pour ce qui le concerne personnellement, Mogi Bayat « joue un rôle dans beaucoup de clubs, et le rôle est clair ». « Je suis un intermédiaire avec un réseau important, et les clubs profitent de ce savoir-faire. Il y a énormément de clubs où je suis au moins aussi actif, mais on en parle moins », a-t-il confirmé, avant de glisser : « Waldemar Kita + Bayat, ça fait vendre et polémiquer ». L’agent de footballeurs a insisté sur le fait qu’il n’est pas le responsable des échecs du FC Nantes ces dernières saisons. Il a rappelé, par exemple, que c’est lui qui « a vendu Krépin Diatta à l’AS Monaco et Jonathan David à Lille OSC, pour des montants records, et pourtant, il n’y a pas de polémiques ».













Par ALEXIS