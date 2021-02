Stade Rennais : La prolongation d'un cadre en bonne voie ?

Publié le 19 février 2021 à 07:15

Dans un entretien accordé à Ouest France, Florian Maurice a fait le point sur un dossier en instance au Stade Rennais. Le directeur sportif du SRFC a donné davantage de détails sur la situation de Damien Da Silva. Le capitaine de Rennes est en fin de contrat et a déjà reçu une proposition de son club.

Une offre sur la table pour Damien Da Silva

Comme Eduardo Camavinga, l’avenir de Damien Da Silva est pour le moment en suspens avec le Stade Rennais. Contrairement à la pépite de 18 ans, le capitaine de Rennes est en fin de contrat et pourrait quitter le SRFC en tant que joueur libre au prochain mercato. Du côté de la direction du club breton, il n’est pas question de laisser filer ce cadre de l’effectif de Julien Stéphan. Assurance donnée par Florian Maurice dans les colonnes du journal régional. Pour le directeur technique rennais, le défenseur central a déjà été approché pour une prolongation de son contrat. « Il a une proposition entre les mains pour une prolongation de plusieurs années. On discute toujours avec lui et ses agents. Notre souhait est simple, c’est qu’il continue avec nous », a confié le dirigeant breton.

Coup de pression du directeur sportif du Stade Rennais

Dans sa sortie, Florian Maurice invite Damien Da Silva à lever les doutes au sujet de son avenir. Il espère sans doute avoir une réponse du capitaine du SRFC avant la fin de la saison. « Il est là jusqu’au mois de juin. Ce serait évidemment idéal de trouver une solution rapidement mais il faut être deux pour signer un contrat. Nous, on attend une réponse, on espère qu’elle sera positive », a poursuivi l’ancien collaborateur de Jean-Michel Aulas. Reste désormais à savoir quelles sont les intentions du défenseur central de 32 ans. Celui-ci a rejoint la Bretagne en 2018 en tant que joueur libre.













Par Ange A.