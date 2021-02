AS Monaco Mercato : Keïta Baldé tape sec pour son avenir

Publié le 19 février 2021 à 08:00

Keïta Baldé fait partie des nombreux joueurs prêtés par l’AS Monaco cette saison. Alors qu’il retrouve des couleurs avec la Sampdoria, l’attaquant sénégalais a livré un avis tranché sur son avenir.

Retour en grâce de Keïta Baldé loin de l’AS Monaco

Au vu de son effectif pléthorique, l’AS Monaco a décidé de se séparer de plusieurs éléments l’été dernier. Entre les joueurs en fin de contrat, ceux vendus et ceux partis en prêt, le club de la Principauté a beaucoup dégraissé lors du mercato estival. Pas dans les plans de Niko Kovac, Keïta Baldé a été prêté avec option d’achat à la Sampdoria. Depuis sa signature à l’ASM en 2017, il s’agit de la deuxième fois que l’ailier quitte le Rocher en prêt. En 2018-2019, il avait été prêté avec option à l’Inter Milan. Mais sa pige chez les Nerazzurri s’était avérée infructueuse. Avec la Samp, la donne est différente pour l’ancien de la Masia. Il compte 5 buts et 1 offrande en 11 apparitions en Serie A. De quoi se montrer optimiste quant à un transfert définitif en Italie ?

L’avis tranché de Baldé au sujet de son avenir

Interrogé à ce sujet, Keïta Baldé a préféré botter en touche. Le joueur encore sous contrat avec l’AS Monaco (jusqu’en 2022) ne pense pas à son avenir pour le moment. Après des mois de disette, il veut profiter des sensations retrouvées sur le rectangle vert. Il donne rendez-vous au terme de la saison pour régler la question de son avenir. « Je ne pense pas à l’option d’achat pour l’instant. En fin de saison, on tirera les bilans nécessaires et on parlera de tout avec le club [...] J’aime beaucoup cette ville, je suis serein, tranquille et j’espère continuer comme ça. Mais je dois me concentrer sur le présent, pas l’avenir, qui se passera bien seulement si le présent continue à être positif comme il l’est actuellement », a confié l’attaquant au Secolo XIX.













Par Ange A.