Stade Rennais : Les joueurs ont pris un savon après l'ASSE

La défaite du Stade Rennais, au Roazhon Park dimanche (0-2), contre l'AS Saint-Etienne, a créé du remous dans le vestiaire breton. Après le match, le capitaine et défenseur central Damien Da Silva a exprimé une colère froide en conférence de presse et, quelques minutes auparavant, les joueurs de Julien Stéphan ont entendu parler du pays, comme l'a révélé le directeur sportif Florian Maurice. Les Rouge et Noir restent cinquièmes de Ligue 1 mais sur une série de quatre matches sans victoire, cinq si on compte l'élimination en 32es de finale de la Coupe de France sur le terrain d'Angers SCO (1-2). Avant de se déplacer à Montpellier (dimanche, 13h), pour la 26e journée du championnat, les Rouge et Noir ont eu droit à un gros recadrage de la part de leur direction.

Après Saint-Etienne, la grosse colère de Maurice et Holveck

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, et son directeur sportif, Florian Maurice, ont fait trembler les murs du vestiaire au Roazhon Park après la triste défaite des joueurs de Julien Stéphan face à l'ASSE de Claude Puel. "Je ne suis pas content de la situation, a expliqué l'ancien de l'Olympique Lyonnais dans les colonnes de Ouest-France. La prestation contre Saint-Étienne ne me convient pas. Ce match est très loin de ce qu’on peut espérer de notre équipe qui a montré par le passé beaucoup de belles choses. J’ai exprimé mon mécontentement à travers des mots qui ont été durs mais sensés. Le président a aussi pris la parole à la fin du match pour exprimer notre mécontentement. Je suis derrière l’équipe, mais quand il faut taper du poing sur la table, on est capable de le faire. La porte du vestiaire du stade en a pris un petit coup dimanche. Ça fait partie aussi de mes prérogatives quand ça ne va pas."

Pourtant, le directeur sportif du Stade Rennais est convaincu de l'implication des joueurs. "Je n’ai pas le sentiment que des joueurs lâchent, quelle que soit leur condition contractuelle. Depuis dimanche, je discute de manière individuelle avec les joueurs pour essayer de trouver comment on a pu arriver à ce genre de prestation. Il faut à la fois écouter et essayer de trouver des leviers pour les remotiver, s’ils ont besoin d’être remotivés. Mais les joueurs ne sont pas fous, ils sont assez grands pour savoir ce qu’ils ont fait. Et ce groupe, même si on dit qu’il n’a pas de gros caractères, pas de leadership, sera capable de se relever, il l’a montré. À moi aussi d’amener des choses qui permettent aux joueurs de reprendre de la confiance." Une confiance nécessaire pour accrocher la Ligue Europa, l'un des objectifs du SRFC cette saison.

Le Stade Rennais en perte de confiance

Dimanche, après le revers contre les Verts, Damien Da Silva, le capitaine de Rennes, a exprimé sa colère, demandant plus d'efforts. "Damien a dit qu'on ne faisait plus mal aux équipes en face. Je le traduis comme ça. Pour moi, on a le sentiment de faire des matches aboutis mais on n'arrive pas à finaliser. Inversement quand on est défenseur, il peut arriver qu'on prenne des buts sur la seule occasion. Ça, c'est la preuve d'une perte de confiance. Il y a peut-être sur certains entraînements un peu moins de choses, mais quand on regarde les matches à proprement dit, les seuls matches vraiment loupés, ce sont Saint-Étienne et Lens à l'aller. Mais est-ce qu'on peut pointer un manque de jeu, un manque d'envie, de détermination ?" Comme Julien Stéphan, Florian Maurice a regretté l'absence des supporters dans les tribunes du Roazhon Park. Ce qui participerait aux moins bons résultats des Rouge et Noir : "On est un club sur lequel il y avait aussi beaucoup d'attente, mais ça va nous faire progresser. Mais le contexte global, évidemment fait que si contre Lyon il y a 30 000 personnes on gagne, contre Lille on revient, contre Sainté on engage mieux le match…" Dimanche, à la Mosson, il faudra renouer avec la victoire pour le Stade Rennais, pour stopper cette nouvelle mauvaise série.













