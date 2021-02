RC Lens : Le coup de gueule de Franck Haise avant Dijon

Publié le 19 février 2021 à 16:00

Le RC Lens va accueillir Dijon, dimanche (15h), à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Mais Franck Haise est notamment revenu sur le nul (1-1) enregistré sur le terrain du Stade de Reims la semaine dernière. Un match au cours duquel une action a créé la polémique, alors que les Lensois auraient dû bénéficier d'un penalty flagrant. Cependant, le coach des Sang et Or l'assure, il n'a besoin de rien pour motiver ses joueurs, toujours sixièmes au classement du championnat de France.

Le coup de gueule de Franck Haise contre la VAR

En conférence de presse, à 48 heures du match contre Dijon FCO au stade Bollaert, Franck Haise est revenu sur l'action qui aurait dû se conclure par un penalty, le week-end dernier contre le Stade de Reims. "Je réagis rarement à chaud mais j’ai eu le temps de revoir les images dans le car et je voudrais faire part de mon incompréhension sur la dernière action du match, a déclaré l'entraîneur du RC Lens. L’erreur est humaine et je peux concevoir que l’arbitre n’a pas vu le penalty flagrant. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi la VAR n’a pas réagi ? Sur l’action, il n’y a pourtant pas de discussion. Je n’ai pas fait d’analyse ou de statistiques sur notre saison par rapport à la VAR et sur les autres équipes, ce que je veux juste passer comme message, c’est que je n’arrive pas à comprendre pourquoi on n’a pas vérifié la vidéo sur cette action limpide. Que la VAR alerte, ça me semble être le minimum."

Après ce coup de gueule, Franck Haise a abordé la réception de Dijon, dimanche, lanterne rouge de Ligue 1 avec 15 petits points. "Je n'ai pas besoin de jouer sur les leviers émotionnels en semaine. Il n'y en a pas besoin. Le match de Dijon n'est pas gagné d'avance. Mais je n'ai pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui de mettre en garde les joueurs. Concentrons-nous sur nous, sur ce qu'on fait de bien et ce qu'on doit aussi améliorer..." Mis à part Ignatius Ganago, le coach du RCL a son effectif au complet. "Les nouvelles sont celles de la semaine dernière. Ignatius Ganago a bien travaillé en individuel cette semaine. Il reprendra l'entraînement collectif en début de semaine prochaine. Le reste de l'effectif est apte pour Dijon. Cheick Traoré ? Je ne sais pas s'il intègrera le groupe. J'ai Jonathan Clauss et Clément Michelin qui font d'excellents matches. Il faut qu'il gère la concurrence au poste de piston droit. A lui de continuer à travailler comme il le fait, il y a du monde. Mais on a un côté droit fort aujourd'hui."

Des "choses à prendre" chez les autres équipes pour le RC Lens

Franck Haise a aussi confié que le staff du RC Lens accorde beaucoup de temps à s'enrichir, notamment auprès des autres équipes. "On regarde beaucoup de matches, a expliqué l'entraîneur lensois. On a regardé le PSG. On a aussi regardé l'Ajax Amsterdam face à Lille. Il y a toujours des choses à prendre, pour nous développer nous, améliorer le jeu de l'équipe mais aussi parfois en simple spectateur pour la beauté du jeu. On a regardé pas mal de matches. On a aussi et surtout regardé Dijon." Après trois nuls consécutifs en Ligue 1, le RC Lens veut retrouver le goût de la victoire.













Par Matthieu