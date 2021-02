OL : Après une petite frayeur à Brest, Lyon reprend la tête

Publié le 19 février 2021 à 23:30

L’Olympique lyonnais a arraché la victoire sur la pelouse du Stade Brestois vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Avec ce succès, l’ OL prend provisoirement la première place.

L’ OL s’est fait peur avant de retrouver l’OM

Défait à domicile par le Montpellier Hérault (1-2), l’Olympique lyonnais a renoué avec le succès vendredi sur la pelouse du Stade Brestois. L’ OL s’est imposé (2-3) contre le SB29. La soirée avait pourtant démarré sur des chapeaux de roue pour les Gones. Lesquels possédaient une avance de trois buts à la mi-temps grâce à des réalisations de Lucas Paqueta (9e), Houssem Aouar (29e) et Memphis Depay (44e, s.p). Les hommes de Rudi Garcia ont failli se faire reprendre dans le second acte après les buts de Brendan Chardonnet (53e) et Irvin Cardona (74e). Ce résultat permet aux Lyonnais de se rassurer quelque peu avant le choc qui les attend lors de la prochaine journée. Le 28 février, ils se déplaceront à l’Orange Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille.

Lyon leader provisoire de Ligue 1

Ce succès permet également au club rhodanien de retrouver provisoirement la première place de Ligue 1. L’Olympique lyonnais compte le même nombre de points que le Lille OSC. L’équipe de Rudi Garcia est devant grâce à sa meilleure différence de buts : +30 contre +27 pour Lille. Leader du championnat, Lyon devance le Paris Saint-Germain (3e) d’une seule unité. Engagés en Coupes d’Europe cette semaine, le LOSC et le PSG descendent dans l’arène dimanche. Quant à l’OM, le prochain adversaire de l’ OL, il se déplace sur la pelouse du FC Nantes ce samedi. Contre le FCN, le club phocéen va tenter d’enchaîner après avoir renoué avec le succès mercredi contre l’OGC Nice (3-2). Battue par les Gones, la Team Pirate cale provisoirement à la 12e place. Les poulains d’Olivier Dall’Oglio vont tenter de se relancer contre l’AS Monaco (4e) lors de la 27e journée.













Par Ange A.