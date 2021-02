ASSE Mercato : Cissé dévoile les raisons de sa signature

Publié le 20 février 2021 à 08:00

À la recherche d’un renfort défensif, l’ ASSE a porté son choix sur Pape Abou Cissé. Le défenseur sénégalais, prêté avec option d’achat par l’Olympiakos, s’est livré sur sa venue chez les Verts.

Pape Abou Cissé justifie son choix de signer à l’ ASSE

Depuis quelques rencontres, l’AS Saint-Étienne retrouve le droit chemin en Ligue 1. Les Verts de Claude Puel affichent notamment une solidité défensive avec trois clean-sheet lors des quatre dernières rencontres. Recruté lors du dernier mercato hivernal, Pape Abou Cissé n’est pas étranger à la solidité défensive du club ligérien. Avant d’affronter le FC Nantes ce samedi, le défenseur sénégalais a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre Saint-Étienne. « Après quatre ans en Grèce, où j’ai réalisé le doublé et joué la Ligue des champions, j’avais envie de voir autre chose. Intégrer la Ligue 1 était une belle chose pour moi, comme l’opportunité de découvrir autre chose, de gagner en expérience avec l’ASSE. C’est un grand club connu chez moi, au Sénégal, et ici en France », a déclaré le joueur dans un entretien au Progrès.

Une belle affaire à 13 M€ bientôt conclue par les Verts ?

Présent en conférence de presse, Yvan Neyou s’est réjoui de la signature de Pape Abou Cissé. Le milieu camerounais a salué l’apport du défenseur sénégalais et d’Anthony Modeste, l’autre recrue hivernale. « Ils nous apportent leur expérience et plus de densité physique, notamment sur les coups de pieds arrêtés. Et ce sont aussi de supers mecs. On s’entend tous très bien », a-t-il confié. Alors que ses prouesses sont saluées du côté du Forez, le défenseur de 25 ans pourrait finir par s’y établir dans la durée. L’ ASSE pourrait en effet lever l’option d’achat dont elle dispose. Celle-ci est estimée à 13 millions d’euros. De quoi assurer la succession de Wesley Fofana parti faire les beaux jours de Leicester City en Angleterre.













Par Ange A.