Stade Rennais Football Club : Camavinga, Barnett confirme pour le Real

Le joueur du Stade Rennais Football Club, Eduardo Camavinga, a plus d’une fois été annoncé dans le viseur du Real Madrid. Jonathan Barnett, l’agent de joueurs de foot qui manage sa carrière et celle de Gareth Bale, a évoqué la situation du milieu de terrain français.

Stade Rennais Football Club : Camavinga vraiment ciblé par le Real Madrid ?

L’intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga n’a cessé d’accompagner le début de carrière du joueur du Stade Rennais FC. Cependant, et nous l’avons dit à de multiples reprises, la pépite du football français n’a jamais été approchée par le club espagnol. Les dirigeants du SRFC n’ont même jamais été contactés par le géant espagnol que les proches de l’intéressé avaient sondé la saison dernière. Les Madrilènes avaient alors fait savoir au clan Camavinga qu’ils n’étaient intéressés que par Paul Pogba pour renforcer leur milieu de terrain.

Aujourd’hui, sous la protection de Jonathan Barnett, agent de joueurs britannique, la carrière de footballeur du jeune Rennais est quasi-certaine de décoller dans les prochaines années. Le succès que va connaitre le néo-international français va cependant dépendre de la qualité de ses matchs sous les couleurs Rouge et Noir. La question d’un transfert vers un autre club n’est présentement pas à l’ordre du jour, même si l’ Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain ou encore des clubs comme le FC Séville suivent ses performances.

À propos de la rumeur madrilène, l’agent du joueur du Stade Rennais Football Club a été on ne peut plus clair, il n’y a rien dans l'imédiat entre le joueur et le Real Madrid. Évoquant le sujet dans les colonnes de Goal, Barnett a laissé sous-entendre que l’écurie espagnole était cependant bien une des possibles destinations du joueur : « Madrid ? Eduardo (Camavinga) aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer. Ils seront l'un des quatre des cinq clubs au monde où il pourrait aller. Eduardo adorerait jouer pour un club de haut niveau. Le Real Madrid est l'un de ces meilleurs clubs au monde, tout comme Barcelone ».

Mercato SRFC : Ce que devra faire Eduardo Camavinga

Pour accroitre ses chances de rejoindre un jour une équipe de football du niveau du Real, Eduardo Camavinga devra mettre plus d’intensité dans ses matches. Le jeune milieu, penchant défenseur du SRFC, doit se distinguer à chaque match. Si ses expériences au Stade de France, avec les Bleus, lui ont donné plus de visibilités, le joueur issu du centre de formation du Stade Rennais doit confirmer les attentes, ce qui n’est pas implacable en termes de constat cette saison.

Les actuelles performances du joueur ne laissent pas espérer un transfert vers un club de haut standing au prochain mercato.













Par Gary SLM