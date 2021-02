Mercato PSG : Un lobbyiste actif pour Lionel Messi

Publié le 21 février 2021 à 16:27

Le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone arrive à sa fin. L’actualité mercato PSG est concentrée sur ce dossier depuis les premiers pions avancés par le directeur sportif parisien, Leonardo, pour le transfert de la star.

Mercato PSG : Leonardo bien aidé sur le dossier Lionel Messi ?

Lionel Messi revient en force dans l’actualité mercato PSG. Le club de la capitale française est intéressé par le buteur argentin qui offre l’avantage d’être un joueur libre à la fin de la saison. Même si des candidats à la présidence du FC Barcelone promettent de tout faire pour retenir l' attaquant à leur prise de fonction, le Paris Saint-Germain pousse pour s’offrir le meilleur joueur du monde au prochain mercato estival.

En effet, Nasser Al-Khelaïfi, le patron du club parisien, souhaite l’arrivée de Messi sous les couleurs parisiennes avant le début de la coupe du Monde 2022 organisée par son pays le Qatar. Il met donc les bouchés doubles pour convaincre l’ attaquant argentin de signer au Paris SG. Les supporters et même l’ entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, rêvent tous de ce transfert. L’ancien milieu de terrain du PSG peut jouer sur la fibre patriotique pour espérer convaincre Léo Messi de rejoindre son groupe. Et outre l’Argentin, une autre personne prend des initiatives pour convaincre le buteur Blaugranas.

Transfert PSG : Une star active pour convaincre Messi

Neymar a joué avec Lionel Messi au FC Barcelone. Les deux stars sont même jugées très proches et c’est ce qui pourrait aider le Paris SG à couronner de succès son opération séduction. Neymar veut voir Lionel Messi au PSG et ne s’en cache pas. Il avait affirmé en décembre passé qu’il est prêt à sacrifier son temps de jeu si cela pouvait convaincre le sextuple Ballon d'or de rejoindre la formation parisienne.

Le brésilien ne s’est pas arrêté là. Selon la journaliste Isabela Pagliari sur Europe 1, il poursuivrait son travail de lobbyiste pour convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre à Paris. « Neymar joue déjà en coulisses pour que le transfert de Messi ait lieu », a-t-elle affirmé avant d’ajouter : « C’est vrai aussi que City (Manchester City, ndlr) ne peut pas payer son salaire. Et à Paris, Messi a plus d’amis et de groupes sud-américains. Ça va être plus facile pour lui d’arriver à Paris. Il veut gagner des titres et c’est mieux pour lui qu’il vienne au PSG ».

Au FC Barcelone, le natif de Rosario (Argentine) a joué 792 matchs toutes compétitions confondues pour 665 buts inscrits. Messi n’a jusqu’ici joué que dans un seul club, le Barça. Il est arrivé au centre de formation de l’équipe espagnole en 1994 en provenance de Newell's Old Boys. Le Paris Saint-Germain pourrait devenir le deuxième club de sa carrière.













Par Gary SLM