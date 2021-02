AS Monaco : Un prétendant au titre de champion de France ?

Publié le 22 février 2021 à 15:30

Personne n'a vu venir l'AS Monaco, mais l'équipe dirigée par Niko Kovac monte en puissance depuis le début d'année et enchaine les performances, comme vu ce dimanche au Parc des Princes, avec une victoire toute en maitrise face au Paris Saint-Germain (2-0). Suffisamment pour en faire un prétendant au titre de champion de France ?

Un gros suspense en haut du classement

Les équipes se bousculent en haut du classement de la Ligue 1 cette saison, à une période où la tendance des dernières saisons voyait le Paris Saint-Germain creuser l'écart avec ses poursuivants. Le scénario est différent désormais avec le LOSC actuel leader du championnat, l'Ol qui lui emboite le pas et le PSG pour fermer la marche du podium. L'AS Monaco qui depuis la saison 2016-2017 qui l'a vu détrôner Paris et finir champion de France a connu des saisons plus ou moins difficiles depuis. Le grand mercato qui a immédiatement suivi l'obtention du titre, a dépouillé l'équipe fantastique qui a également été demi-finaliste en Ligue des Champions. Depuis le club de la Diagonale, tente de renouer avec les sommets, et cette saison semble lui sourire puisqu'il pointe à la quatrième place à deux points du Paris SG, alors que le Stade Rennais a fini par décrocher en enchainant les mauvaises performances depuis la reprise en janvier. Les monégasques en plus de leur belle série de matches sans défaite en Ligue 1 toujours en cours avec 9 victoires et 2 nuls en 11 matches, impressionnent par leurs qualités offensives particulièrement avec la doublette Volland / Wissam ben Yedder et le vivier de jeunes talents comme, Aleksandr Golovin et Sofiane Diop (20 ans), buteur contre le PSG dimanche. Défensivement, si Benjamin Lecomte affiche des statistiques en deça de ce qui est attendu d'un gardien d'un club de l'élite ( Monaco a encaissé 37 buts cette saison et affiche la 10e meilleure défense du championnat seulement), les monégasques ont prouvé contre le PSG qu'ils étaient capable d'une grande discipline défensive.

Kovac ne pense pas au titre pour Monaco

Niko Kovac avance sereinement avec son équipe, son travail paye, mais il ne veut pas s'enflammer. Pour l'instant l'ASM a encore 6 points de retard sur le LOSC (1e) et il n'est pas question de titre pour le technicien croate qui l'a bien exprimé à l'issue de la rencontre contre Paris, après avoir repassé en revue le déroulement du match : " « Il fallait museler Kylian Mbappé, (Axel) Disasi a joué un grand match, en combinant avec Sofiane (Diop) et Ruben (Aguilar). Nous savions que le PSG aurait la possession, nous pouvions placer des contre-attaques. Nous avons joué 95 minutes en équipe, défendant avec passion, je pense que nous méritons la victoire. J'ai vu le match contre Barcelone, mais si je compare, nous avons très bien défendu aujourd'hui, c'était dur pour le PSG de briser nos lignes, nous avons très bien coulissé. Félicitations à mes joueurs. Le titre ? Non, l'objectif n'a pas changé, c'est normal que vous posiez cette question, mais je répète que si nous progressons, si nous sommes contents de nos performances, nous ne sommes pas au niveau de Lille, Lyon et du PSG. Notre objectif est de distancer le 5e et le 6e. Si à quelques matchs de la fin nous sommes toujours bien placés, OK, je reparlerai peut-être du titre ", a déclaré Kovac. L'AS Monaco recevra à Louis II, le Stade Brestois 29 dimanche (13h) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.













Par Hind