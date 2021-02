ASSE Mercato : Vers une fuite massive des talents cet été ?

Publié le 23 février 2021 à 12:00

L'ASSE a repris du poil de la bête en Ligue 1. Les Stéphanois ont mis un peu de distance entre eux et la zone de relégation en championnat de France, notamment grâce à une bonne série, en cours, de cinq matches sans défaite (trois victoires, deux nuls). Les hommes de Claude Puel pointent à la 14e place, avec sept points d'avance sur le FC Lorient, barragiste. Avec son groupe très jeune, l'entraîneur forézien pourrait voir partir plusieurs de ses talents en devenir lors du mercato estival. En effet, pas moins de sept joueurs seraient sur les tablettes des clubs étrangers, notamment de Premier League et de Serie A. Faudra-t-il à nouveau tout reconstruire à l'issue de la prochaine période d'ouverture du marché des transferts ?

L'ASSE vend bien, pourquoi s'en priver ?

Avec 113 millions de plus-value lors de ses dix derniers mercatos, l'ASSE est un bon vendeur. Le cinquième en Europe, selon les données récoltés par l'Observatoire du football (CIES) il y a quelques semaines. Avec les transferts des défenseurs centraux William Saliba à Arsenal en 2019 et Wesley Fofana à Leicester en 2020, ce sont près de 70 millions d'euros qui sont entrés dans les caisses des Stéphanois, dont le club est toujours dans une situation économique difficile, empirée par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Et malgré une saison relativement mauvaise jusqu'ici, la jeune garde de l'AS Saint-Etienne plait beaucoup à l'étranger. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, Lucas Gourna-Douath, 17 ans et 22 matches joués cette saison, intéresserait grandement Chelsea et le RB Leipzig. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2023, pourrait être la nouvelle belle opération financière de l'ASSE. Mais ce n'est pas le seul. Pour But!, Arnaud Nordin, attaquant auteur de trois buts et trois passes décisives cette saison, est aussi suivi de très près du côté de l'Allemagne et de la Bundesliga. Entre prolongation - son contrat court pour encore un peu plus d'une saison, et départ, le coeur du buteur de 22 ans balance...

Une vague de départs à prévoir au mercato d'été

Toujours selon les informations de But!, les dirigeants stéphanois doivent s'attendre à être très sollicités lors du mercato estival. Outre Lucas Gourna-Douath et Arnaud Nordin, Aimen Moueffek pourrait trouver une nouvelle aventure en Angleterre. De même que Mahdi Camara, scruté en Premier League. Harold Moukoudi reste aussi sur les radars outre-Manche, après un passage remarqué en Championship à Middlesbrough. Enfin, Yvan Neyou, dont l'option d'achat accompagnant son prêt en provenance de Braga a été levée cet hiver, pourrait, quant à lui, traverser les Alpes vers la Serie A. Il en est de même pour Saidou Sow. Au total, ce sont sept joueurs, dont certains titulaires incontestables de Claude Puel qui pourraient quitter l'ASSE cet été. Le projet de l'entraîneur forézien prendrait un nouveau plomb dans l'aile si jamais Sainté avait de nouveau à tout reconstruire pour la saison prochaine, alors que les bases sont en cours de consolidation... Heureusement pour les Verts, sportivement la zone rouge en Ligue 1 s'éloigne et l'effectif pourrait connaitre une fin de saison plus calme, pour préparer l'avenir.













Par Matthieu