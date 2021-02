PSG Mercato : L'avenir de Lionel Messi fixé dans dix jours ?

Publié le 23 février 2021 à 16:45

Le feuilleton Lionel Messi et la folle rumeur l'envoyant au PSG au mercato pour la saison prochaine pourraient prendre fin dans quelques jours. Alors que son équipe, le FC Barcelone, vient du subir une humiliation au Camp Nou en Ligue des champions (1-4) face au club qui lui fait la cour, l'Argentin pourrait être rapidement fixé sur son avenir. En effet, les élections pour la présidence du club catalan sont fixées au 7 mars prochain, tandis que le retour face aux hommes de Mauricio Pochettino se tiendra trois jours plus tard, le 10. Deux événements qui devraient décider du sort du sextuple Ballon d'Or.

Laporta grand favori, la prolongation de Messi aussi

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le Barça, Lionel Messi a des envies d'ailleurs et hésite. Neymar, son ami et ancien coéquipier, souhaite le voir enfiler le maillot du PSG dès cet été. Leandro Paredes, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria... Tous se sont exprimés pour l'arrivée de l'Argentin du côté du Paris Saint-Germain. De quoi déplaire à Joan Laporta, ancien président du Barça et candidat au même poste lors des élections décidées suite à la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier. "Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'ai toujours suivi avec attention l'évolution du PSG, c'est désormais une équipe sur laquelle il faut compter sur la scène européenne, mais j'ai été surpris et déçu. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j'aimerais jouer avec lui ! Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau", s'était emporté le Catalan.

Du plomb dans l'aile pour un départ au PSG ?

Aujourd'hui, Joan Laporta est en position de force. Dans les sondages en tout cas. Selon les dernières consultations effectuées par la Caneda Ser, l'ancien boss du FC Barcelone arrive largement en tête dans la course à la présidence du club avec 57% des intentions de vote des socios. Ses concurrents Victor Font (17%) et Roni Freixa (14%) sont loin derrière. Un coup dur pour le PSG, car Joan Laporta a fait de la prolongation de Lionel Messi sa priorité. Et ce n'est pas qu'une promesse de campagne, les deux hommes s'entendent très bien. "Je ne sais pas quelle relation ont les autres candidats, mais nous nous apprécions et nous nous respectons. Il (Messi, ndlr) sait que j'aimerais qu'il attende un nouveau président et écoute la proposition du Barça, avait déclaré le candidat dans l'émission El Partizado. Je ne lui parle pas de la question, car je ne suis pas encore président... Il m'a dit que je lui ai toujours dit la vérité et que j'ai accompli des choses. Je pense que je dois faire en sorte qu'il garde cette opinion de moi."

En cas d'élection de Laporta à la tête du Barça, le renouvellement du contrat de Messi est de nouveau sur la table. Mais le PSG a toujours un rôle à jouer. En s'imposant largement au Camp Nou, avec un triplé de Kylian Mbappé, les joueurs de Pochettino ont fait forte impression sur la scène européenne, même si les Catalans sont moins bien cette saison. Une élimination dès les huitièmes de finale serait un énième coup dur pour Messi et ses coéquipiers. L'Argentin reste sur plusieurs déconvenues : deux renversements de situation incroyables contre l'AS Roma (4-1, 0-3) et Liverpool (3-0, 0-4) et une humiliation face au Bayern Munich à domicile (2-8) lors de matches cruciaux. Ça part mal pour le Barça, déjà essoré par le PSG (1-4). Sans "remontada", Laporta devra avoir de convaincants arguments pour conserver sa star.













Par Matthieu