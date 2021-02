ASSE : Gros clin d’oeil de Gourna-Douath aux supporters

Publié le 24 février 2021 à 11:45

Révélation de l'ASSE cette saison, Lucas Gourna-Douath n’a pas encore joué devant les supporters stéphanois. Cela en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus. Néanmoins, le jeune joueur sent le public des Verts toujours mobilisé derrière eux.

ASSE : Gourna-Douath, « mon coeur bat très fort pour les supporters »

Les supporters de l'ASSE ne peuvent certes pas se déplacer au stade Geoffroy-Guichard pour soutenir leur équipe à cause de la covid-19, mais ils sont toujours en phase avec cette dernière. Lancé en Ligue 1 cette saison, Lucas Gourna-Douath n’a évidemment jamais évolué devant les fans de l’AS Saint-Étienne. Malgré cela, il avoue que le soutien du peuple vert n’a jamais fait défaut à son équipe de coeur. « Mon coeur bat très très fort pour eux. Je n'ai jamais joué avec les supporters, mais on sait qu'ils nous supportent à travers les réseaux. Ils sont venus au centre d’entraînement la dernière fois. On n'oublie pas tout ça », a confié le milieu de terrain de 17 ans, sur ASSE TV.

La pépite stéphanoise aura l'occasion de jouer devant le peuple vert ?

Lucas Gourna-Douath a joué 22 matchs en championnat et a été titulaire 9 fois sous les ordres de Claude Puel depuis le début de l'exercice 2020-2021. Il avait 16 ans quand il a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le 5 juin 2020. L'International Tricolore U17 est lié aux Verts jusqu'en juin 2023. Si l'épidémie de coronavirus prend du recul, il aura l'occasion de jouer devant les supporters de l'ASSE, dans un stade Geoffroy-Guichard plein, avant la fin de son contrat. D'ailleurs, la Direction du club ligérien songe à blinder le bail de sa pépite déjà courtisée par de grands clubs européens, dont Chelsea ou encore le RB Leipzig. En attendant, les Stéphanois affrontent le FC Lorient, dimanche (15h) à huis clos, au Moustoir.













Par ALEXIS