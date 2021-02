OM : Très bonne nouvelle avant le choc contre l'OL

Publié le 24 février 2021 à 14:00

L'OM attend Jorge Sampaoli avec impatience, mais c'est sans l'Argentin qu'il va accueillir l'OL pour un choc des Olympiques, dimanche (21h) à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. L'ex-sélectionneur du Chili et l'Albiceleste pourrait être présent en Coupe de France contre Le Canet, mais en attendant, c'est un virage difficile que doit emprunté l'Olympique de Marseille contre le deuxième du championnat de France, qui avance très vite en haut de classement. Et c'est sans plusieurs joueurs majeurs de son effectifs que Nasser Larguet va devoir composer. Mais il devrait enfin pouvoir compter sur l'une des recrues hivernales de Pablo Longoria.

L'OM sans Rongier, Sakai et Benedetto contre l'OL

Après un match aller très décevant entre Lyon et Marseille (0-0), les deux équipes se retrouvent au Vélodrome dans des dynamiques bien différentes. Les hommes de Rudi Garcia viennent de s'imposer sur le terrain du Stade Brestois (3-2) et sont intercalés entre le LOSC et le Paris Saint-Germain sur le podium de la Ligue 1. De son côté, L'Olympique de Marseille est à la peine. Les joueurs de Nasser Larguet n'ont pu faire mieux qu'un match nul à la Beaujoire, contre le FC Nantes, qui lutte pourtant pour son maintien. Il a par ailleurs perdu son latéral japonais Hiroki Sakai, expulsé, et le milieu de terrain et ancien Canari, Valentin Rongier, après accumulation de cartons jaunes. À ces deux absences s'ajoute celle de Dario Benedetto. Le buteur argentin, exclu à Bordeaux contre les Girondins pour un très vilain tacle, est toujours suspendu.

Arkadiusz Milik titulaire contre Lyon ?

Mais dans ce marasme, Nasser Larguet devrait pouvoir compter sur le retour de son avant-centre polonais Arkadiusz Milik. L'ancien du Napoli, arrivé au mercato hivernal, n'a joué environ que 90 minutes depuis son arrivée. Une demi-heure à Monaco et une heure à Lens, où il fut buteur avant de sortir blessé et de manquer les matches suivants. Préservé contre le FC Nantes par son entraîneur alors qu'il était tout proche d'un retour, Arkadiusz Milik devrait reprendre son rôle au jeune Bamba Dieng contre l'OL. Un retour qui va faire du bien à l'OM, alors que l'international de 26 ans est très attendu et à encore tout à prouver, surtout dans la période actuelle de conflit entre les supporters et la direction marseillaise.













Par Matthieu