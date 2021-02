Stade Rennais : Doku reçoit un important soutien avant Nice

Publié le 25 février 2021 à 00:30

Le Stade Rennais avait claqué 26 millions d’euros l’été dernier pour s’attacher les services de Jérémy Doku. Seulement, l’attaquant belge peine à se montrer à la hauteur de l’investissement consenti.

Doku, un flop à 26 M€ pour le SRFC ?

L’été dernier, le Stade Rennais avait empoché près de 20 millions d’euros suite à la vente de Raphinha à Leeds United. Pour assurer la succession du Brésilien, le SRFC avait misé 26 millions d’euros sur Jérémy Doku. Présenté comme un grand espoir du football belge, l’ailier de 18 ans avait signé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2025. Seulement, quatre mois après son transfert à Rennes, le Diable Rouge (5 sélections/1 but) n’a toujours pas inscrit le moindre but. L’ancien d’Anderlecht ne compte que trois passes décisives sous ses nouvelles couleurs. Pour autant, il garde la confiance de Julien Stéphan. L’entraîneur rennais a tenu à conforter son jeune attaquant avant la réception de l’OGC Nice ce vendredi.

Stéphan évoque les difficultés de Doku au Stade Rennais

Pour Julien Stéphan, les attentes placées en son poulain sont élevées. Le coach du Stade Rennais demande de la patience pour son jeune ailier belge. « Il faut avoir de la patience avec un joueur de 18 ans qui est explosif, qui dribble. S’il était déjà un produit fini, en terme de passes et de gestes, il serait déjà dans un top club européen […] On a confiance en lui », a d’abord lâché l’entraîneur du SRFC cité par Foot Mercato. Pour le technicien breton, la mauvaise passe de Doku se justifie également par le fait qu’il soit muselé par ses adversaires. « Jérémy est déstabilisant, percutant, il élimine beaucoup. Il est de plus en plus surveillé, on observe des prises à deux ou trois sur lui […] C’est un joueur au gros potentiel […] Il ne faut pas qu’il doute et il faut se réfugier dans le travail» », a poursuivi le coach du SRFC.













Par Ange A.