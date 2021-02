PSG : Neymar de retour à l'entraînement, une bonne nouvelle

Publié le 25 février 2021 à 18:30

Blessé lors du match qui a opposé le PSG à Caen en 32es de finale de Coupe de France, Neymar a été la cible de nombreuses critiques concernant ses blessures à répétition. Cependant, le Brésilien est déterminé à revenir rapidement sur les terrains, après deux semaines de convalescence, il se serait remis à l'entraînement.

L'hygiène de vie de Neymar ne dérange pas au PSG

Sujet aux blessures, Neymar est régulièrement critiqué par sa fragilité physique, conséquence selon certains de sa pauvre hygiène de vie. Ses nombreuses soirées festives particulièrement, sont pointées du doigt par les observateurs qui suivent l'attaquant, cependant au PSG on soutient que l'ancien joueur du Barça est totalement impliqué dans sa préparation physique. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est par ailleurs prononcé ce jeudi à ce sujet au micro de France Bleu Paris : " Ça me gêne un peu. J'ai tout entendu. Il s'est blessé et beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG, mais dans d'autres clubs aussi. Après il y a eu des remarques sur son hygiène de vie et tout ça. Mais ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir et s'il s'est blessé à cause de son hygiène de vie, qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Parce que personne ne sort. Après on connaît sa vie et son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement l'engagement de Neymar ces derniers temps, il est irréprochable. On n'a rien à dire par rapport à son engagement, il est complètement concentré. L'hygiène de vie de Neymar, c'est un lieu commun. Et ce n'est pas juste ", a souligné le dirigeant parisien.

Bientôt de retour mais trop juste pour Barcelone

Neymar a déjà repris l'entraînement, individuel pour l'instant avant de passer des tests complémentaires afin de décider de sa réintégration dans le groupe. Blessé depuis le match contre Caen en Coupe de France, il avait raté le choc au sommet entre le PSG et le Barça qui vu le large succès de son équipe qui s'est imposée 4-1. L'absence de Neymar était estimé à quatre semaines, ce qui ferait trop un peu trop court pour la réception du FC Barcelone au Parc des Princes pour le match retour en huitièmes de Champions League. Au PSG on ne veut prendre aucun risque, un retour trop rapide multiplierait les chances de rechute. Paris devra se reposer sur le grand talent de Mbappé, le triple buteur du match aller. En attendant, il s'agit pour les hommes de Mauricio Pochettino de rester concentrés sur la course au titre en Ligue 1, après avoir perdu de précieux point dimanche contre l'AS Monaco (2-0)













Par Hind